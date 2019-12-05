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Çeşme'deki imar usulsüzlüğü istifa getirdi

CHP’li Çeşme Belediye Meclisi Üyesi Aybars Yıldırım otel ruhsatı aldığı binayı 6 katlı, 29 daireli apartmana çevirip satmaya kalktı. Kaçağı ortaya çıkarınca Yıldırım imar komisyonu üyeliğinden istifa etti.

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2018'de turizm imarından yararlanarak otel ruhsatı alıp inşaatına başladığı İnönü Mahallesi'ndeki yapıyı 6 katlı, 29 daireli apartmana çevirip satışa çıkaran CHP'li Çeşme Belediye Meclisi Üyesi Aybars Yıldırım, imar komisyonu üyeliğinden istifa etmek zorunda kaldı.
 
Önceki gün Meclis'te, AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin ortak bildirisi de okundu. Yıldırım'ın ilçenin önemli siyasetçilerinden birisi olduğuna dikkat çekilen bildiride; "Topluma örnek olması gerekirken Sayın Yıldırım'ın turizm tesisini ranta çevirmesi hata olarak kabul edilemeyecek bir davranıştır. Sayın Yıldırım, imar komisyonu üyesi ve meclis üyesi olarak Çeşme turizmine katkı sağlamak yerine bir darbe de kendisi vurmuştur. Yıldırım'ın meclis üyeliğinden ve tüm görevlerinden istifa etmesinin doğru olacağını düşünüyor ve kendisini istifaya davet ediyoruz" denildi.
 
Mecliste ayrıca Başkan Ekrem Oran ile MHP'li meclis üyesi Hüseyin Özen arasında imar usulsüzlüğü tartışması yaşandı. Özen, Oran'a "Meclis üyenizin yapmış olduğu imar usulsüzlüğünü kabul ediyor musunuz" diye sordu. Oran'ın bu usulsüzlük değil imar kirliliği demesi üzerine Özen "İmar komisyonu başkanlığı, meclis üyeliği yapmış, müteahhitlik, mimarlık belgesi olan bir kişi, basına açıklama yapıp 'Hatalıyım' diyemez. Biz burada Aybars Beyi de konuşmuyoruz, adaleti konuşuyoruz. Yarın adalet size de bize de lazım olur. Sizin yarın adil mi yoksa adaletsiz bir başkan mı olduğunuzu bugünkü tutumunuz belirleyecek" dedi.
 
Oran da "Ben mensubu bulunduğum partimin genel başkan yardımcısının evini mühürlemiş bir belediye başkanı olarak mezardan babam çıksa kanunsuzsa affetmem. Söz konusu yerde mühürleme, para cezası ve savcılığa suç duyurusu zaten yapılmış. Şeriatın kestiği parmak acımaz. Bundan sonrasına mahkeme karar verecek" dedi. Konuşmaların ardından imar komisyonundan istifa eden ve dünkü meclis toplantısına katılmayan Yıldırım'ın yerine CHP'li Mehmet Aksu seçildi.
 
(Sabah)

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