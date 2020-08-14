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Çeşme'deki otluk alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

İzmir Çeşme'de otluk alanda gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına havadan uçak ve helikopterlerle müdahale ediliyor.

AA14 Ağustos 2020 Cuma 07:04 - Güncelleme: 14 Ağustos 2020 Cuma 07:04
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İzmir'in Çeşme ilçesinde gece boyunca etkili olan yangına sabahın ilk saatlerinde havadan uçak ve helikopterlerle müdahale başladı.

Ildır Mahallesi'nde bulunan otluk alanda gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle 3 site tedbir amaçlı boşaltıldı. Bazı vatandaşlar eşyalarını almak için evlerine geri döndü. Bunun üzerine jandarma ekipleri, siteler önünde önlem aldı.

Gece boyunca karadan söndürme çalışmalarının sürdüğü yangına sabahın ilk ışıklarıyla uçak ve helikopterlerle de müdahale edilmeye başlandı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de yangın bölgesinde çalışmaları takip ediyor.

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