Çeşme'yi hortum vurdu: Çok sayıda yaralı var

AA 12 Şubat 2021 Cuma 07:16 - Güncelleme: 12 Şubat 2021 Cuma 07:16

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Çeşme ilçesindeki hortum nedeniyle 16 kişinin hafif şekilde yaralandığını duyurdu.

Vali Köşger, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, saat 21.30 sıralarında Çeşme'nin Alaçatı Mahallesi ile Urla ilçelerinde kuvvetli yağış, dolu ve hortumun etkili olduğunu hatırlattı.

Köşger, "16 vatandaşımız hafif şekilde yaralanmıştır. Bölgeye 2 kurtarma aracı 9 AFAD personeli ve itfaiye ekipleri sevk edilmiş, olay arkadaşlarımızca yakinen takip edilmektedir." ifadelerini kullandı.

- YARALILARIN DURUMU HAFİF

Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, AA muhabirine, ayağı kırılan 1 kişinin ayağının kırıldığını, 15 yaralının vücutlarının farklı yerlerinde sıyrıklar oluştuğunu bildirdi.

Çakıcı, ayağı kırılan kişinin Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırıldığını belirtti.

Hortum nedeniyle 3 tekne ile 5 aracın zarar gördüğünü aktaran Çakıcı, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Öte yandan İzmir Valisi Köşger'in Çeşme'ye hareket ettiği öğrenildi.

İZMİR VALİSİ KÖŞGER, HORTUMUN VURDUĞU ÇEŞME'DE İNCELEMELERDE BULUNDU

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 16 kişinin yaralanmasına neden olan hortumun etkili olduğu Çeşme ilçesinde incelemelerde bulundu. Köşger, ihtiyaç duyulan tüm ekiplerin bölgeye seferber edildiğini belirtti.

Alaçatı Port bölgesinde hortumun hasar oluşturduğu tekne, ev ve araçları inceleyen Köşger, vatandaşlarla sohbet edip, yetkililerden bilgi aldı.

Vali Köşger, gazetecilere yaptığı açıklamada, hortum nedeniyle şantiyenin üzerine vinç devrilmesi sonucu 16 işçinin yaralandığını belirtti.

Yaralıların durumlarının hafif olduğunu yalnızca ayağı kırılan birinin İzmir'e sevk edildiğini aktaran Köşger, şöyle dedi:

"Daha önce İzmir'de görülmemiş bir vaka yaşandı. Bu oldukça kuvvetli bir hortum. Şimdi sahili gezdik. Özellikle Alaçatı Port bölgemizde araçları 8-10 metre havaya kaldırıp binaların üzerinden aşıp diğerlerinin üzerine atmış ve oldukça fazla araçta tahribat olduğu anlaşılıyor."

Yamaç Evleri bölgesindeki bazı konutlarda hasar oluştuğunu da aktaran Köşger, Urla ilçesindeki 700 seranın da doludan zarar gördüğünü ifade etti.

Kaymakam Ünal Çakıcı, Belediye Başkanı Ekrem Oran, AFAD ve itfaiye ekiplerinin Çeşme'de olduğunu ifade etti.

- BELEDİYE BAŞKANI ORAN

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ise hortuma için, "Yeryüzündeki cennet Çeşme akşam 09.00 sularında cehennemi yaşadı." ifadelerini kullandı.

Bazı ahırlarda çatıların uçtuğunu aktaran Oran, "Çeşme Belediyesi bütün ekipleriyle beraber ben dahil olmak üzere sahadayız. Hem hasarları bir an evvel sarmaya hem de hayvanları damdan sağlıklı bir şekilde çıkarmak için çalışmalara devam ediyoruz. Biz Çeşmeyiz. Çeşme Belediyesi olarak Çeşmelilerle beraber yeni bir güne uyanacağız. Her şey çok güzel olacak." diye konuştu.

- BAKAN PAKDEMİRLİ'Yİ TAŞIYAN UÇAK İNİŞ YAPAMADI

Hortum olayı nedeniyle Ankara'dan havalanan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi taşıyan uçağın hava muhalefeti nedeniyle Adnan Menderes Havalimanı'na iniş yapamadığı ve başkente geri döndüğü öğrenildi.