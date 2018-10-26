Çete liderinin evinden cezaevi krokisi çıktı

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, gelen şikayetler üzerine trafik kazasında kullanılamaz hale gelen araç sahiplerini sigorta şirketinden arıyormuş gibi yaparak dolandırdığı ileri sürülen çetenin üyelerini tespit etti.

Polis, çete liderinin O.K. olduğunu, kardeşi E.K.’nın sigortacı gibi davranarak vatandaşları aradığını ve annesi A.E.’nin ise banka hesaplarını kullandırdığını belirledi. 20 kişiyi yaklaşık 200 bin lira dolandırdığı ileri sürülen 4’ü kadın 20 kişi gözaltına alındıktan sonra çete lideri O.K.’nın da aralarında bulunduğu 3 kişi tutuklanırken, 17 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Çete lideri olduğu öne sürülen O.K.'nin kaldığı evde yapılan aramada bulunan yaklaşık 7 metre uzunluğunda, 80 santim genişliğindeki Kürkçüler Cezaevinin krokisi polisi şaşırttı. Zanlının ifadesinde eve yeni taşındığını, krokiden haberi olmadığını söylediği öğrenildi.

Çete lideri olduğu öne sürülen şahsın kaldığı evden cezaevi krokisinin çıkması akıllara suç işlediği için bir gün cezaevine gireceğini bildiği, girmeden krokiyi bularak kaçma planı yapmış olabileceği sorusunu getirdi. Tutuklanan zanlı, evinden krokisi çıkan Kürkçüler Cezaevine götürüldü.