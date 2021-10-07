''Cevap Soruda'' Ersin Düzen 'in sunumuyla yakında 360'ta!

7 Ekim 2021 Perşembe 18:34 - Güncelleme: 8 Ekim 2021 Cuma 11:00

Sunuculuğunu ekranların sevilen ismi Ersin Düzen 'in yapacağı "Cevap Soruda" yarışmasında her gün dört yarışmacı yarışacak. Final sorusunu doğru cevaplayan yarışmacı 5000 liralık ödülün sahibi olacak!



Yarışma final hariç 3 etaptan oluşacak. Her sorunun 1000 puan değerinde olduğu ilk etaptaki sorular bilgiye dayanacak. Soruların 2000 puan değerinde olduğu ikinci etapta ise yarışmacıların oldukça dikkatli olmaları gerekecek. Zira soruların cevabı verilen bilgilerin içinde gizli olacak. Üçüncü etapta ise yarışmacılardan akıl yürütmeleri ve işlem yapmaları istenecek. Bu etaptaki her soru ise 3000 puan değerinde olacak.

Başarılı sunucu Ersin Düzen 'in soruyu okumasının ardından yarışmacıların cevabı vermek için 20 saniyeleri olacak. 3 etabın ardından en yüksek puanı alan yarışmacı finale kalacak. Günü sonuncu bitiren yarışmacı elenirken, ikinci ve üçüncü olan yarışmacılar ertesi gün tekrar yarışabilecek.

FİNALE KALAN YARIŞMACI 5000 LİRALIK ÖDÜLÜ KAZANMAK İÇİN YARIŞACAK!



Final sorusunun ardından yarışmacıya cevap verip vermeyeceği sorulacak. Yarışmacı cevap vermek istemezse 1000 lira kazanıp, ertesi gün tekrar yarışma hakkı elde edecek. Şayet yanlış cevap verirse yarışmadan elenecek. Doğru cevap verdiği takdirde ise 5000 liralık ödülün sahibi olacak.

Ersin Düzen ile sözleşme imzalarken konuşan 360 Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Altuğ Demirel "360, insana ve hayata dokunan özgün yapımları, hayatın tüm renklerini kapsayan programlarıyla izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Geleceğin toplumunu oluşturacak olan bugünün neslinin sağlıklı ve bilinçli gelişimine karşı duyarlıyız. Bu maksatla da yepyeni formatlar ile oluşturduğumuz programlarımızla, onların aile kavramını, toplumsal sorumluluklarını, sağlıklı hayatın donelerini almalarına aracı oluyoruz. Ayrıca yeni neslin gelecek ve teknoloji ile olan bağını da göz önünde bulundurarak birtakım öncü denemeler de yapıyoruz. Sayın Ersin Düzen ile anlaşarak da gücümüze güç katmış olduk. Kendisinin ailemize katılmasından duyduğum mutluluğu dile getirmek isterim" dedi.

Siz de eğlenirken öğrenmek, bizlerle bu keyifli anlara ortak olmak istiyorsanız "Cevap Soruda" başvuru formuna https://www.tv360.com.tr/cevap-soruda-basvuru adresinden ulaşabilirsiniz.

Dünyanın farklı ülkelerinde yayınlanan ve çok sevilen "Cevap Soruda" Ersin Düzen 'in sunumuyla yakında 360 ekranlarında...

ERSİN DÜZEN KİMDİR?

2 Haziran 1975'te Zonguldak'ta dünyaya geldi. 1992 yılında Denizli'de radyo programı yapmaya başladı. Denizli Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde okudu. Eskişehir'de kaldığı 4 yıl boyunca birçok yerel radyo ve televizyonlarda çalıştı ve genel yayın yönetmenliği yapmıştır. 1997 yılında İstanbul'da ilk olarak Star TV'de yayınlanan Süper Frikik adlı spor-magazin programını sundu. 1998-1999 yıllarında Kral TV'de VJ'lik de yaptı, 5. Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde sunuculuk yaptı. Bi-Daha, Televole ve Telegol programlarını sunarken, Star'da UEFA Şampiyonlar Ligi ve aynı grubun diğer televizyonu Teleon'da Süper Lig maçlarını anlattı. 1998-1999 yılında Star'da yayınlanan Yıkılmadım isimli dizide de rol aldı.Daha sonra Star'dan atv'ye transfer oldu. Ahmet Çakar, Kazım Kanat ve Gürcan Bilgiç'le beraber Santra programında Süper Lig maçlarını yorumladı. Aynı dönem atv'de milli takımın maçlarını ve grubun diğer televizyonu Kanal1'de ise 2006 FIFA Dünya Kupası maçlarını anlattı.

2007 yılında NTV ve NTV Spor'da Serie A ve La Liga maçlarını anlatmaya başladı. Pazar akşamları NTV Spor'da Sergen Yalçın ile birlikte Futbol Pazarı programında Süper Lig maçlarını, salı akşamları ise NTV Spor'da Güntekin Onay ile birlikte Gol programında UEFA liglerini yorumladı. Hafta içi dört gece Spor Gecesi isimli programı yaptı.

Ocak 2011'de TRT'ye transfer oldu. Cumartesi ve Pazar akşamları TRT 1'de yayınlanan Stadyum adlı programın sunuculuğunu yapmaya başladı. TRT 1'de Leyla ile Mecnun dizisinde 3 bölüm konuk oyuncu olarak yer aldı. 2015 yılında yayınlanmaya başlayan 'Bak Hele Bak' adlı tiyatro tarzı komedi programında konuk oyuncu olarak görev aldı. TRT 1'de her gün yayınlanan İyi Şeyler adlı programın sunuculuk görevini gerçekleştirdi. TRT1 ve TRT Spor'da Cumartesi, Pazar ve Pazartesi akşamları Stadyum programını hazırladı ve moderatörlüğünü yaptı.Ersin Düzen 10 Ağustos 2021 tarihinde Twitter hesabından TRT'den ayrıldığını açıkladı.

Ersin Düzen, Ekim 2021 tarihi itibariyle 360 ekranlarında "Cevap Soruda" programı ile sevenleriyle buluşmaya devam edecek.