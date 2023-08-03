Cevdet Yılmaz: YAŞ kararlarının hayırlar getirmesini temenni ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksek Askeri Şura Toplantısı'na başkanlık etti. Erdoğan, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında alınan kararları onayladı.

Alınan kararlar sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Yılmaz, YAŞ kararlarının hayırlı olmasını diledi.

Yılmaz paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında icra edilen Yüksek Askeri Şûra kararlarının kahraman ordumuza ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum

Genelkurmay Başkanlığına atanan Orgeneral Metin Gürak'a, Kara Kuvvetleri Komutanlığına atanan Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'na, Hava Kuvvetleri Komutanlığına atanan Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'na hayırlı olsun dileklerimi iletiyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum.

Komuta kademesinde daha önce görev yapan komutanlarımıza bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür ediyor, terfi alan tüm askerlerimize muvaffakiyetler, emekli olanlara huzurlu bir ömür diliyorum.