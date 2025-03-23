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Cevdet Yılmaz'dan ekonomi programında kararlılık mesajı: Tüm kurumlarımız gerekli adımları atmaktadır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin ekonomi programını kararlılıkla ve koordinasyon içinde hayata geçirmeye devam ettiklerini vurguladı. Yılmaz, 'İlgili tüm kurumlarımız piyasaları ve dönemsel gelişmeleri yakından takip etmekte ve gerekli adımları atmaktadır.' dedi.

AA23 Mart 2025 Pazar 22:50 - Güncelleme:
Cevdet Yılmaz'dan ekonomi programında kararlılık mesajı: Tüm kurumlarımız gerekli adımları atmaktadır
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Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ekonomi programına ilişkin açıklama yaptı.

Türkiye ekonomisinin temellerinin güçlü olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Ekonomik programımızı, kararlıkla ve koordinasyon içinde hayata geçirmeye devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Cari açığımız düşük, bütçe açığımız deprem harcamalarına rağmen kontrol altında, Merkez Bankası rezervlerimiz yeterli seviyelerde, bankacılık sistemimiz sağlam, dengeli büyüme ile istihdam artışı devam ederken işsizlik oranımız uzun süredir tek hanede, temel öncelik olarak gördüğümüz enflasyon ise düşüş eğiliminde. Bölgemizde etkin diplomasi ile barış ve istikrara katkıda bulunurken, ülkemizde Terörsüz Türkiye hedefi ile huzur ve güveni pekiştiriyoruz. İlgili tüm kurumlarımız, piyasaları ve dönemsel gelişmeleri yakından takip etmekte ve gerekli adımları atmaktadır."

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