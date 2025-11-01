İSTANBUL 21°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Kasım 2025 Cumartesi / 11 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0958
  • EURO
    48,652
  • ALTIN
    5412.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cevdet Yılmaz'dan Kurtulmuş'a yönelik saygısızlığa tepki: Meclisimizin itibarına da hakaret edildi
Güncel

Cevdet Yılmaz'dan Kurtulmuş'a yönelik saygısızlığa tepki: Meclisimizin itibarına da hakaret edildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'TBMM Başkanımıza yönelik hakaret, sadece şahsına değil, Meclisimizin itibarına da yapılmıştır. İktidar ve muhalefet olarak Milletimizin Meclisi'nin saygınlığını korumak ve ona halel getirmemek ortak sorumluluğumuzdur.' ifadelerini kullandı.

AA1 Kasım 2025 Cumartesi 01:11 - Güncelleme:
Cevdet Yılmaz'dan Kurtulmuş'a yönelik saygısızlığa tepki: Meclisimizin itibarına da hakaret edildi
ABONE OL

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Gazi Meclisimizin Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'a yönelik ağır hakaret niteliğinde ifadeleri esefle kınıyorum. Sayın Numan Kurtulmuş siyasi geçmişi, şahsiyeti ve nezaketi ile milletimizin saygısını kazanmış, teröre karşı her daim demokrasiyi ve milli birliği savunmuş kıymetli bir devlet ve siyaset adamıdır. TBMM Başkanımıza yönelik hakaret, sadece şahsına değil, Meclisimizin itibarına da yapılmıştır. İktidar ve muhalefet olarak Milletimizin Meclisi'nin saygınlığını korumak ve ona halel getirmemek ortak sorumluluğumuzdur."

ÖNERİLEN VİDEO

Küçükçekmece'de faciadan dönüldü: İSKİ'ye ait su tankeri iş yerine daldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.