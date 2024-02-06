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Çevik Kuvvet midibüsü devrildi: 25 polis hafif yaralı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde göreve giden polisleri taşıyan midibüs devrilmesi sonucunda 25 polis hafif şekilde yaralandı

6 Şubat 2024 Salı 00:10 - Güncelleme:
Çevik Kuvvet midibüsü devrildi: 25 polis hafif yaralı
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde göreve giden polis ekiplerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 25 polis hafif şekilde yaralandı.

Dörtyol'dan İskenderun'a çevik kuvvet polislerini taşıyan 31 PB 786 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otoyolda refüje çarpıp devrildi.

Kaza, gece saatlerinde D817 Karayolu Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi.

Kazada, sürücü polisin de arasında olduğu midibüsteki 25 çevik kuvvet polisi yaralandı.

HATAY VALİSİNDEN İLK AÇIKLAMA

Hatay Valiliği Dörtyol ilçesinde çevik kuvvet polislerini taşıyan midibüs devrilmesine ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Yapılan yapılan yazılı açıklamada; "Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Dörtyol İlçe Çevik Kuvvet Grup Amirliği bünyesinde görevli personellerimiz 6 Şubat Tedbir görevi ile ilgili olarak il merkezine seyir halindeyken Dörtyol MMK (fabrika) mevkii önünde tek taraflı kaza sonucu 25 personelimizi taşıyan servis aracı şarampole devrilmiş olup, personellerimiz hafif bir şekilde yaralanmış hayati tehlikeleri yoktur" ifadelerine yer verildi.

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