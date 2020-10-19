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Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı, onlarca araç zarar gördü

Denizli'de yağan ceviz büyüklüğündeki dolu, 100'ün üzerinde araçta hasara yol açtı. Dolu yağışı nedeniyle özellikle pamuk ekili tarım arazilerinin de olumsuz etkilendiği belirtildi.

DHA19 Ekim 2020 Pazartesi 16:08 - Güncelleme: 19 Ekim 2020 Pazartesi 16:08
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Denizli’de bu sabah etkisini gösteren sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur ile birlikte kentin bazı noktalarında şiddetli dolu yağışı etkili oldu. Pamukkale ilçesindeki Aşağışamlı ve Üzerlik mahallelerinde, yaklaşık 20 dakika süren dolu yağışı nedeniyle vatandaşlar zorluk yaşadı. Bölgede ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle 100'ün üzerinde araç zarar gördü. Araçların camlarında ve kaportalarında maddi hasar oluştu. Dolu yağışı nedeniyle özellikle pamuk ekili tarım arazilerinin de olumsuz etkilendiği belirtildi.

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