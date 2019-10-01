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Cevizdalı katliamı unutulmuyor

Bitlis Şehit Aileleri Derneği üyeleri, terör örgütü PKK'nın 1 Ekim 1992'de merkeze bağlı Cevizdalı köyünde aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 30 sivili katlettiği saldırıyı kınadı.

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Dernek Başkanı Aytürk Uslu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 27 yıl önce terör örgütü PKK tarafından Cevizdalı'nda birçok kadın, çocuk ve erkeğin hunharca katledildiğini söyledi.

Bu insanlık dışı saldırıyı bir kez daha nefretle kınadıklarını belirten Uslu, "Bu tür olayların tekrar etmemesi için milletimizin her zamankinden çok birlik, beraberlik ve kardeşliğe ihtiyacı var. Her türlü terör örgütleri ile iç ve dış destekçilerini şiddetle kınıyoruz. Şehit vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz." dedi.

Terörle mücadele konusunda devletin yanında olduklarını dile getiren Uslu, "Devletimizin yaptığı operasyonlarla PKK'nın artık tükenmek üzere olduğunu görüyoruz. Devletimizin terörü bitireceğine inanıyoruz. Kaçacak delik arıyorlar. Devletimiz o kaçtıkları delikten onları çıkarıp etkisiz hale getiriyor." ifadelerini kullandı.

Bitlis'in Tanrıyar köyü Şehitlik mezrasına PKK'lı teröristlerce 1993'te düzenlenen saldırıda şehit olan Gülizar Kandemir'in oğlu, dernek üyesi Lezgin Kandemir de Cevizdalı saldırısını nefretle kınadıklarını söyledi.

Terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü dile getiren Kandemir, "Bu saldırıların tekrarlanmaması için hükümetimizin aldığı kararlar neticesinde içeride ve dışarıda başarılı operasyonlar sürüyor. Hükümetimizin bu kararlılığı devam ettikçe PKK bir daha başını mağaradan çıkaramaz." dedi.

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