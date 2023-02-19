Çevre Bakanlığı açıkladı: Haber yalan ve mesnetsizdir

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bugün bir gazetede 'Deprem bölgesi riskli değilmiş' başlığıyla yayımlanan yalan, asılsız ve mesnetsiz bir haber nedeniyle açıklama yapılmasına ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Yüzde 65'inin ruhsatsız yapılardan oluşması nedeniyle Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Meydan, Esentepe, Cumhuriyet, Numune, Pınarbaşı ve Modernevler Mahalleleri Bakanlar Kurulu Kararı'yla 2013 yılında riskli alan ilan edilmiştir. Ancak depreme hazırlık amacıyla yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarına bazı kesimler itiraz ederek Bakanlar Kurulu'nun bu kararını mahkemeye taşımıştır. Yapılan itiraz üzerine riskli alan kararı Danıştay tarafından iptal edilmiştir. Bunun üzerine alandaki ruhsatsız yapıların herhangi bir can ve mal kaybına yol açmaması için Bakanlar Kurulu kararıyla bu alanlar yeniden riskli alan ilan edilmiştir." denildi.

Açıklamanın devamında, "İkinci kez yargıya taşınan bu kararın mahkeme tarafından tekrar iptal edilmesi üzerine kentsel dönüşüm süreci tıkanmış, sürecin önünü açmak için, bilimsel ve teknik raporlar da dikkate alınarak alan bazlı kentsel dönüşüm yerine parsel bazlı dönüşüm sürecinin başlatılmasına karar verilmiştir. Nitekim Hatay'da TOKİ eliyle yürüttüğümüz kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında vatandaşlarımızın yüzde 80'i ile anlaşarak 460 konutun ihalesine başlanmış olup, süreç devam etmektedir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak; asrın felaketini yaşadığımız böylesi bir dönemde vatandaşlarımızın acılarını istismar edenlerle, her türlü tezviratla, mesnetsiz iddia ve siyasi manipülasyonla mücadele etmeyi kararlılıkla sürdüreceğiz. Depremden etkilenen 11 ilimizi en kısa sürede ayağa kaldıracak, yeni yerleşim yerlerimize yeni yuvalarımızı kuracak, güvenli ve sağlıklı konutlar inşa etmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.