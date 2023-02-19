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Sözcü Gazetesi'nin 'deprem' provokasyonuna bakanlıktan sert tepki: Mesnetsiz bir haber

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2013'te Hatay'ın İskenderun ilçesindeki bazı yerleşim yerlerinin 'riskli alan' ilan edildiğini ancak Danıştay'a yapılan itiraz sonucu bu kararın iki kez iptal edildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada bir gazetede, 'Deprem bölgesi riskli değilmiş' başlığıyla yayımlanan yalan, asılsız ve mesnetsiz bir haber nedeniyle kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için açıklama yapma gereği duyulduğu belirtildi.

AA19 Şubat 2023 Pazar 00:00 - Güncelleme:
Sözcü Gazetesi'nin 'deprem' provokasyonuna bakanlıktan sert tepki: Mesnetsiz bir haber
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Açıklamada, yüzde 65'i ruhsatsız yapılardan oluşması nedeniyle Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Meydan, Esentepe, Cumhuriyet, Numune, Pınarbaşı ve Modernevler mahallerinin Bakanlar Kurulu kararıyla 2013'te riskli alan ilan edildiği aktarıldı.

Depreme hazırlık amacıyla yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarına bazı kesimlerin itirazı sonucu bu kararın mahkemeye taşındığı aktarılan açıklamada, itiraz üzerine "riskli alan kararının" Danıştay tarafından iptal edildiği bildirildi.

Açıklamada, bunun üzerine alandaki ruhsatsız yapıların herhangi bir can ve mal kaybına yol açmaması için Bakanlar Kurulu kararıyla bu alanların yeniden riskli alan ilan edildiği anlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"İkinci kez yargıya taşınan bu kararın mahkeme tarafından tekrar iptal edilmesi üzerine kentsel dönüşüm süreci tıkanmış, sürecin önünü açmak için, bilimsel ve teknik raporlar da dikkate alınarak alan bazlı kentsel dönüşüm yerine parsel bazlı dönüşüm sürecinin başlatılmasına karar verilmiştir. Nitekim Hatay'da TOKİ eliyle yürüttüğümüz kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında vatandaşlarımızın yüzde 80'i ile anlaşarak 460 konutun ihalesine başlanmış olup, süreç devam etmektedir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak asrın felaketini yaşadığımız böylesi bir dönemde vatandaşlarımızın acılarını istismar edenlerle, her türlü tezviratla, mesnetsiz iddia ve siyasi manipülasyonla mücadele etmeyi kararlılıkla sürdüreceğiz. Depremden etkilenen 11 ilimizi en kısa sürede ayağa kaldıracak, yeni yerleşim yerlerimize yeni yuvalarımızı kuracak, güvenli ve sağlıklı konutlar inşa etmeye devam edeceğiz."

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