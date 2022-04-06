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Çevre bilinci aşılanan Türkiye, Azerbaycan ve Romanya'daki 12 okulun öğrencileri gazete çıkardı

Türkiye, Azerbaycan ve Romanya'daki 12 okulun öğrencileri, 'Çöp Müzesi eTwinning Projesi' kapsamında çıkardıkları 'Umut Yürekli Çocuklar' isimli gazeteyi vatandaşlara dağıttı. Gazetede, öğrenciler ve öğretmenler tarafından yürütülen projede yer alan çalışmalara yer verildi.

AA6 Nisan 2022 Çarşamba 12:19 - Güncelleme: 6 Nisan 2022 Çarşamba 12:19
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Çevre konusunda daha bilinçli nesiller yetiştirilmesi amacıyla uygulanan proje doğrultusunda belirli aralıklarla bir araya gelen 12 okulda görevli öğretmenler, sınıflarında yaptıkları geri dönüşüm ve doğal yaşamla ilgili çalışmaları, deney ve uygulamaları, diğer okullardaki öğrencilerle çevrim içi ortamda paylaştı.

Öğrencilerin çevrim içi takip ettiği proje, "Umut Yürekli Çocuklar" isimli gazetenin çıkarılmasıyla sona erdi.

Gazetede, öğrenciler ve öğretmenler tarafından yürütülen projede yer alan çalışmalara yer verildi.

Öğrenciler sokak sokak gezerek gazete dağıttıkları vatandaşlara, sıfır atık ve geri dönüşüm konusunda bilgi verdi.

Doğa, geri dönüşüm, sürdürülebilirlik gibi konuların yanı sıra öğrencilerin yazdığı şiir ve makalelerin yer aldığı gazete, ilçe sakinleri tarafından ilgiyle okundu.

Öğrenci Alperen Bensiz, tamamladıkları proje sonrasında bir gazete çıkardıklarını belirterek, "Dünyayı kirletmemek için siz de bize yardımcı olursanız seviniriz." dedi.

  • gazete
  • Çevre bilinci
  • Çöp Müzesi eTwinning Projesi

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