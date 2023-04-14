Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Birpınar: Hatay bizim onur meselemiz

Türkiye, 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı.

7,7 büyüklüğündeki ilk deprem Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana geldi.

7,7'lik bu depremin ardından saat 13.24'te bir sarsıntı daha meydana geldi. Merkez üssü Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.

Deprem; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Elazığı ve Malatya'da büyük yıkıma yol açtı.

Depremden yoğun şekilde etkilenen bölgelerde bakanlıklar, ilgili kurum ve kuruluşlar, vakıflar tüm gücüyle çalışarak, depremzedelerin yanında olmayı sürdürüyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde deprem felaketinden kısa süre sonra başlatılan konut inşaları ve yeni konutlarla ilgili çalışmalar sürüyor.

HATAY'DA YARALAR SARILIYOR

Erdoğan Bayraktar'ın kurucusu olduğu Vatan Teknoloji Vakfı, Kahramanmaraş merkezli "asrın felaketi"nin ilk gününden bu yana depremden etkilenen tüm illerde tam bir seferberlik haliyle devleti ve milletiyle dayanışma içinde çalışıyor.

BİRPINAR: HATAY VE HATAYLILAR İÇİN SEFERBERLİK HALİNDEYİZ

"Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Benim Şahsi Meselem' dediği Hatay'ın yeniden imarı artık bizim için de bir onur meselemizdir. Bizzat sahadayız, Hatay ve Hataylılar için seferberlik halindeyiz" diyen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı aynı zamanda İklim Değişikliği Baş Müzakerecisi Mehmet Emin Birpınar'ın koordinasyonundaki ekipler, deprem felaketinden ciddi şekilde etkilenen Hatay'ın yaralarını sarıyor.

Öte yandan Hatay'daki çalışmalara ilişkin bilgileri Twitter hesabından paylaşan Birpınar şu ifadeleri kullandı:

İl genelinde enkaz kaldırma ve yıkım işlemlerimiz aralıksız sürüyor.

İlk etapta büyük afette yıkılmış ve acilen yıkılacak yapıları ele alıyoruz. Şu anda %65'e ulaştık.

Çalışmalarda;

✅BİN ekskavatör,

✅2.800 Kamyon,

✅40 Arazöz,

olmak üzere toplam 4 bin araç kullanılıyor.

��Hatay

İl genelinde enkaz kaldırma ve yıkım işlemlerimiz aralıksız sürüyor.

İlk etapta büyük afette yıkılmış ve acilen yıkılacak yapıları ele alıyoruz. Şu anda %65'e ulaştık.

Çalışmalarda;

✅BİN ekskavatör,

✅2.800 Kamyon,

✅40 Arazöz,

olmak üzere toplam 4 BİN araç kullanılıyor. pic.twitter.com/04L3mBebLJ — Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar (@Mbirpinar) April 13, 2023

Hatay'dan görüntüler de paylaşan Birpınar, "Çalışmalara gece/gündüz, 7/24 devam ediyoruz. En kısa zamanda şehrimizi yıkıntı atıklarından kurtarmak; Yeniden inşa ve ihya etmek arzusundayız." ifadelerini kullandı.