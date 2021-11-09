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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, BM Habitat İcra Direktörü Sharif ile bir araya geldi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler (BM) Habitat İcra Direktörü Mai Munah Sharif ile bir araya geldi. Sharif, 24-30 Haziran 2022 tarihlerinde Polonya'nın Katoviçe kentinde gerçekleştirilmesi planlanan Dünya Kent Forumu'na Türkiye'yi davet ederek, forumda Türkiye'nin de bir sergi alanı olmasını arzu ettiğini söyledi.

AA9 Kasım 2021 Salı 16:33 - Güncelleme: 9 Kasım 2021 Salı 16:33
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı'nda (COP26) temaslarda bulundu. Bakan Kurum, İskoç Etkinlik Kampüsü'nde BM Habitat İcra Direktörü Mai Munah Sharif ile görüştü.

BM Habitat ile iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların ele alındığı görüşmede, Turkiye'nin BM Habitat Ofisi kurulmasına dair talebine ilişkin gelişmeler değerlendirildi.

Sharif, 24-30 Haziran 2022 tarihlerinde Polonya'nın Katoviçe kentinde gerçekleştirilmesi planlanan Dünya Kent Forumu'na Türkiye'yi davet ederek, forumda Türkiye'nin de bir sergi alanı olmasını arzu ettiğini söyledi.

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