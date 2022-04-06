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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: Kontrol altına alındı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Edirne'de asfalt şantiyesinden tarım alanlarına sızan ziftin, il müdürlüğü tarafından kontrol altına alındığını bildirdi.

IHA6 Nisan 2022 Çarşamba 17:33 - Güncelleme: 6 Nisan 2022 Çarşamba 17:33
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Edirne'de asfalt şantiyesinde bulunan havuzdaki sızıntı nedeniyle ekili alanlar ziftle kaplandı ve bazı buğday ekili alanlar zarar gördü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Edirne'de asfalt şantiyesinden tarım alanlarına sızan zift, İl Müdürlüğümüz denetiminde kontrol altına alınmıştır. Bakanlığımızca sahada temizlik çalışmalarına başlanmış, ayrıca toprak kirliliğinin giderilmesi konusunda yetkilendirilen firmalar ivedilikle bölgeye sevk edilmiştir" denildi.

  • Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
  • Edirne
  • zift

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