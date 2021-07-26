İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Temmuz 2021 Pazartesi / 16 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6088
  • EURO
    10,1465
  • ALTIN
    499.728
  • BIST100
    1351.59
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Çevre Bakanları Toplantısı'na katıldı
Güncel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Çevre Bakanları Toplantısı'na katıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İngiltere'nin başkenti Londra'da Çevre Bakanları Toplantısı'na katıldı.

DHA26 Temmuz 2021 Pazartesi 09:18 - Güncelleme: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 09:18
ABONE OL

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından toplantıya ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İngiltere ve BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı (COP26) Başkanı Sayın Alok Sharma ev sahipliğinde düzenlenen Londra Çevre Bakanları Toplantısına katıldık. İnsanları, doğayı iklim değişikliğinin etkilerinden koruma ve adaptasyonun genişletilmesini ele aldığımız ilk oturumda gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine maruz kalan ülkelerin uyum eylemlerini hayata geçirmesinin öneminin altını çizdik. Londra Çevre Bakanları Toplantısının ikinci oturumunda Paris Anlaşması kapsamında 1,5 derece sıcaklık hedefini korumak için atılması gereken adımları ve bu küresel mücadeledeki iş birliğinin önemini konuştuk."

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.