Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Belediyelerde 7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, 'Bakanlık olarak Cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde artık belediyelerde 7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz.' dedi.