Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Belediyelerde 7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, 'Bakanlık olarak Cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde artık belediyelerde 7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz.' dedi.
- AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bakanlık olarak Cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde artık belediyelerde 7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz." dedi.
Bakan Kurum, "Belediyelerimiz personel bulunduracak ve gece gündüz bu personel vatandaşımıza hizmet edecek." ifadesini kullandı.
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