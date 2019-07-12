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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Dünyaya örnek olacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, iklim değişikliği eylem planını açıkladı. Bakan Kurum, '(Sıfır Atık Yönetmeliği) Dünyaya örnek olacak bir adımı bugün itibarıyla atmış oluyoruz.' dedi.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, iklim değişikliği eylem planını açıkladı.

Bakan Kurum'un satır başları söyle;

-  "(İklim Değişikliği Eylem Planı) 6 ay içinde hazırlıklarımızı tamamlayarak yedi bölge için eylem planlarını kamuoyuyla paylaşacağız."

-  "Bugün yayımlanan Sıfır Atık Yönetmeliği ile artık ülkemizin tümünde Sıfır Atık Projesi yaygınlaşmış hale gelecek." 

- "(Sıfır Atık Yönetmeliği) Dünyaya örnek olacak bir adımı bugün itibarıyla atmış oluyoruz." 

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