Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Dünyaya örnek olacak Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, iklim değişikliği eylem planını açıkladı. Bakan Kurum, '(Sıfır Atık Yönetmeliği) Dünyaya örnek olacak bir adımı bugün itibarıyla atmış oluyoruz.' dedi.