Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Dünyaya örnek olacak
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, iklim değişikliği eylem planını açıkladı. Bakan Kurum, '(Sıfır Atık Yönetmeliği) Dünyaya örnek olacak bir adımı bugün itibarıyla atmış oluyoruz.' dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, iklim değişikliği eylem planını açıkladı.
Bakan Kurum'un satır başları söyle;
- "(İklim Değişikliği Eylem Planı) 6 ay içinde hazırlıklarımızı tamamlayarak yedi bölge için eylem planlarını kamuoyuyla paylaşacağız."
- "Bugün yayımlanan Sıfır Atık Yönetmeliği ile artık ülkemizin tümünde Sıfır Atık Projesi yaygınlaşmış hale gelecek."
- "(Sıfır Atık Yönetmeliği) Dünyaya örnek olacak bir adımı bugün itibarıyla atmış oluyoruz."
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