Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 'Sıfır Atık' ile iki yılda 42 milyon ağaç kurtarıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 2017 ve 2018 yılında toplanan 4 milyon 805 bin ton değerlendirilebilir atık sayesinde 500 milyon kilogram daha az sera gazı salımının engellendiğini ve 42 milyon ağacın kesilmesinin önlendiğini bildirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 26 Eylül 2017'de gerçekleştirilen tanıtım toplantısı ile "Sıfır Atık Projesi" Türkiye genelinde uygulanmaya başladı.

Bakan Kurum, birçok kurumda başlatılan sıfır atık projesinde gelinen son duruma ilişkin AA muhabirine bilgi verdi.

Çevreyi korumak ve kirlilikle mücadele kapsamında ortaya konulan politika ve stratejilerin, mevcut ekonomik sistemle uyumlu, sürdürülebilir kalkınmayı ve ekonomik büyümeyi destekleyen doğrultuda olması gerektiğini belirten Kurum, bu durum göz önüne alındığında, doğal kaynakların verimli kullanılmasının öneminin daha da ortaya çıktığını ifade etti.

Bu noktada çevreci bir yaşam modeli olarak sıfır atık yaklaşımı ile karşılaşıldığına işaret eden Kurum, son yıllarda tüm dünyada sıfır atık uygulama çalışmalarının hem bireysel hem kurumsal hem de belediye genelinde yaygınlaştığını vurguladı.

Kurum, sıfır atığın, israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan bir hedef olduğunu kaydetti.

"4 MİLYON 805 BİN TON DEĞERLENDİRİLEBİLİR ATIK TOPLANDI"

Türkiye'de çevre yönetimi konusunda birçok adım atıldığını ve atılmaya da devam edildiğini belirten Kurum, şöyle konuştu:

"Bu çalışmalardan birisi de sıfır atık yaklaşımının hayata geçirilmesidir. Sıfır Atık Projesi öncelikle Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde uygulanmaya başlandı. Akabinde TBMM, TRT, Milli Savunma Bakanlığı ve 13 bin 357 kurum/kuruluş, alışveriş merkezleri, hastaneler, okullar, üniversiteler, oteller ve sanayi binalarında uygulamaya geçirildi. Bununla birlikte pilot seçilen 27 belediyede de sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasıyla ilgili çalışmalara başlandı. 2017 ve 2018 yılında toplanan toplam 4 milyon 805 bin ton değerlendirilebilir atık sayesinde 500 milyon kilogram sera gazı salınımı engellendi ve 42 milyon ağacın kesilmesi önlendi."

Bakan Kurum, sıfır atık uygulamasında en önemli etkenin, eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının yaygınlaştırılması olduğunu bildirdi.

Proje kapsamında, hedef kitlelere göre ülke genelinde eğitimler verildiğine değinen Kurum, başta kamu kurumları, belediyeler, üniversiteler, okullar ve hastaneler olmak üzere, bir yıllık süreçte 300 bin kişiye eğitim verildiğini aktardı.

Sıfır Atık Projesi'nin çevresel, ekonomik ve sosyal açıdan önemli etkileri olacağını vurgulayan Kurum, "Bakanlığımız tarafından çevresel, ekonomik ve sosyal etkenleri bütüncül bir yaklaşımla ele alarak, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma anlayışı ile birçok alanda 2023 yılı ulusal hedeflerimize yönelik çalışmalar gerçekleştirildi ve gerçekleştirilmeye de devam ediliyor." diye konuştu.