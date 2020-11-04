Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Riskli binalarımızın tespitlerini yaptıralım, riskli binalarda oturmayalım

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Artık enkaz kaldırma çalışmalarına başladık, sadece bir alanda enkaz kaldı. Orada da hassas bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz."
Kurum: "Kentsel dönüşüm, ülkemiz için terörle mücadele kadar önemlidir."
Kurum: "17 bina enkazında ve etrafında riskli görülen binalarda yerinde uygulamalar yapacağız. Yeni yapacağımız konutlar zemin artı 5'i geçmeyecek."
Kurum: Tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Riskli binalarımızın tespitlerini yaptıralım, riskli binalarda oturmayalım
Kurum: "(İzmir'deki deprem) TOKİ en geç 1 ay içinde konutların inşasına başlayacak, 1 yıl içinde de konutları teslim edeceğiz."
Kurum: "Bugüne kadar yaptığımız taşınma ve kira yardımı toplamı 2 milyon 865 bin liraya ulaştı."
Kurum: "(İzmir'deki deprem) 22 bin binada, 141 bin bağımsız bölümün hasar tespitini tamamladık. Ağır hasarlı, acil ve yıkık bina sayımız 180."