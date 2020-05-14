AA 14 Mayıs 2020 Perşembe 15:59 - Güncelleme: 14 Mayıs 2020 Perşembe 15:59

Bakan Kurum, Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Kurum'un "Dünya Çiftçiler Günü'nüz kutlu olsun. Üreterek topraklarımızı bereketlendiren çiftçilerimizin her zaman yanındayız." mesajıyla paylaştığı videoda, Hazineye ait atıl tarım arazilerinin üretime açıldığına işaret edildi.

Paylaşımda Kurum'un, "Tarım ve Orman Bakanlığımızla birlikte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sağladığı hız, iş birliği ve güçle çiftçilerimizi, çiftçi ailelerimizi çok farklı boyutlarda destekleme noktasında son derece önemli çalışmalara imza attık, atıyoruz, atmaya da devam edeceğiz." şeklindeki sözlerine yer verdi.

- "320 BİN HEKTAR ARAZİYİ SULAYACAK PROJE İLE ÇİFTÇİLERİMİZİN YANINDA OLACAĞIZ"



Kurum, Bakanlığın sulama projelerine ilişkin de şunları kaydetti:

"TOKİ başkanlığımız ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz arasında imzalanan protokolle değişik illerde 25 adet sulama projesini hayata geçiriyoruz ve bu kapsamda 320 bin hektar araziyi sulayacak proje ile çiftçilerimizin yanında olacağız."