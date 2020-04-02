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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan sokak hayvanları için çağrı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının yaşandığı zor günlerde sokak hayvanlarının unutulmaması gerektiğini belirterek, evlerin önüne bir kap mama ve su bırakılması çağrısında bulundu.

AA02 Nisan 2020 Perşembe 22:19 - Güncelleme: 02 Nisan 2020 Perşembe 22:19
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Kurum, Twiter hesabından 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

"#BirKapSuBirKapMama" etiketiy ile yaptığı paylaşımda Kurum, "Bu zor günlerde sokaklardaki can dostlarımızı unutmuyor, evlerimizin önüne bir kap mama ve su bırakıyoruz. Bu çağrıyı paylaşarak sen de destek ol, dostlarımıza hep birlikte sahip çıkalım." ifadesini kullandı.

Kurum, paylaşımında Bakanlıkça 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü dolayısıyla hazırlanan videoya da yer verdi.

"Bizler evlerimizdeyiz ama sokaktaki dostlarımız yalnız. Sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçları her geçen gün artıyor. Evimizin önüne bir kap su, bir kap mama bırakarak onları yalnız bırakmayalım." ifadelerine yer verilen videonun altında yer alan "Destekle" sekmesi ile videonun paylaşımına destek verilebiliyor.

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