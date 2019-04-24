Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Bölgede az katlı kentsel dönüşüm başlayacak

Bakan Kurum şöyle konuştu: 26 binamızı can güvenliği sebebiyle boşalttık. Ve vatandaşlarımızı misafirhaneler ve otellerde misafir ediyoruz. Onlara ilişkin her türlü yardımı desteği, Kağıthane Belediyemiz ve Valiliğimiz koordinasyonunda yürütüyoruz. Sahada ekiplerimizle yaptığımız tespitler neticesinde bölgede bioteknik rapor hazırlatıyoruz. Binalarımızın risk analizini de yapıyoruz. Çalışmalar sonrasında burada kentsel dönüşüm başlatacağız.