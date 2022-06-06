Çevreci gençler, 'yeşil deftere' çevre hayallerini yazdı

Gençler, dünyanın yok olmasını seyretmek istemediklerini, emanet aldıkları çevreyi geleceğe miras bırakmak için mücadele edeceklerini kaleme aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, öncülüğünde hazırlanan ve 28 çevre gönüllüsünün ilham veren hikayelerinin yer aldığı "Dünya Ortak Evimiz" kitabının 1 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan tanıtımında, gençlerin çevreyle ilgili mesajlarını iletmeleri için serbest kürsü konuldu. Üniversitelerinde iklim elçisi seçilen gençler, burada açılan serbest kürsüde hayallerini ve projelerini anlattı.

Kendileri için hazırlanan "Yeşil defter" aracılığıyla da beklentilerini aktardı.

Gençler, defterde en çok iklim değişikliğiyle mücadeleye dikkati çekerek, sürdürülebilir gelecek için çevrenin korunması ve sıfır atık konularına ilişkin görüşlerini paylaştı.

Çevresi gençler, yeşil deftere şu mesajları yazdı:

- "UNUTMAYALIM, DÜNYAYLA SAVAŞ HALİNDEYİZ, KAZANIRSAK KAYBEDERİZ"

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi iklim elçisi Pınar Soyoğuz, insanların, felaketler kapıyı çalana kadar önlem almakta çekimser kaldığını belirterek, "Dilerim, iklim, doğa, gelecek gibi konularda önlem almakta geç kalmayız." dedi.

"Dünya bizlerin ortak evi" diyen Soyoğuz, "Sorumluluklarımız, sadece belirli bir noktadan değil, tüm evrenin üzerinden yüklenilmelidir. Umarız, iklimle mücadelede sayımız giderek artar. Unutmayalım, dünyayla savaş halindeyiz, kazanırsak kaybederiz." ifadelerini kullandı.

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi iklim elçisi Ayşe Naz Cerit, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında şu ana kadar atılan bu adımlara farkındalıkla katıldıklarını söyledi.

Cerit, "Gelecek nesillere bir nebzede olsa temiz ve sürdürülebilir bir çevre bıraktıysak ne mutlu bize. Sizlerden istediğimiz öncüsü olduğumuz bu yolculukta adımlarımızı takip ederek, yeni yollara ulaşmanızdır." diye konuştu.

- "SIFIR ATIK PRENSİBİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM"

Trakya Üniversitesi iklim elçisi Başak Gençler, hayal ettiği dünyayı şöyle kaleme aldı:

"Hayvanların ve insanların gözünün içinin güldüğü, otlatma ve düzensiz dağılımdan dolayı canlıların neslinin tehlikeye girmediği bir dünya hayal ediyorum. Öğrencilerin zihinlerinin önemsenmesini, geri dönüşüm ve sıfır atık prensibinin sürdürülebilir olmasını temenni ediyorum."

"ÇEVRE BİZE EMANET, GELECEĞE MİRAS"

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi iklim elçisi Tuncay Mehmet Tümer, "Dört mevsimiyle denizi, dağı, taşı ile emanet aldığımız bu çevreyi gelecek nesillere, çocuklarımıza, torunlarımıza iletmek için elimizden geleni ardımıza koymayacağız. Çevre bize emanet, geleceğe miras." diye konuştu.

Siirt Üniversitesi iklim elçisi Ceyhan Uyanık, "Doğru kullanılmayan her şey zamanla bozulmaya, kirlenmeye, eskimeye ve yavaş yavaş yok olmaya mahkumdur, "Bizler yok olmak istemiyoruz. Yok olan bir dünyayı seyretmek istemiyoruz. Elimizden geleni yapmaya hazırız." dedi.

Emine Erdoğan'ın 2 Haziran 2021'deki Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) tarafından "Waste Wise Cities Global Champion (Atık Alanında Akıllı Şehirler Küresel Şampiyonu)" ödülünü aldığı Beştepe Devlet Konukevi'nde düzenlenen törene katılan genç çevrecileri burada açılan serbest kürsüde projelerini tanıtmış, kendileri için hazırlanan deftere beklentilerini yazmıştı.

Çevreci gençlerin beklentilerini ve taleplerini ileteceği "Yeşil defter" uygulamasının, bundan sonra da gençlere ilişkin programlarda devam etmesi bekleniyor.