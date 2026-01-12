İSTANBUL 3°C / -2°C
Güncel

Çevreyi kirletene sıfır tolerans: 1 yılda on binlerce denetim gerçekleştirildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, geçen yıl ülke genelinde 62 bin 583 çevre denetimi gerçekleştirildiği bildirildi.

AA12 Ocak 2026 Pazartesi 12:05
Çevreyi kirletene sıfır tolerans: 1 yılda on binlerce denetim gerçekleştirildi
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 5-8 Ocak arasında Gediz Havzası'nda 2'si mobil, 11 çevre laboratuvarı ve 50 personelle kapsamlı denetim gerçekleştirildi.

Bakanlıktan gönderilen ekiplerin de yer aldığı denetimlerde İzmir, Manisa, Uşak ve Kütahya'da Gediz Nehri'ne doğrudan ya da dolaylı deşarjı bulunan 122 işletmeye ani denetimler yapılarak, arıtma tesisi çıkışlarından 97 atık su numunesi alındı.

7/24 ANLIK ÖLÇÜM VE İZLEME UYGULAMASI

Aynı zamanda Bakanlığın 7/24 anlık ölçüm ve izleme yapan uygulaması Sürekli İzleme Merkezi (SİM) üzerinden de teknolojik yöntemlerle uzaktan veriler elde edildi. Gediz Havzası'nda kurulu kapasitesi günde 5 bin metreküp ve üzerinde olan 21 atık su arıtma tesisi de bu şekilde denetlendi.

Sonuçlanan numune analizlerine göre, mevzuata aykırı değerlerde atık su deşarjı yaptıkları tespit edilen 11 belediye, Organize Sanayi Bölgesi ile sanayi tesisine, Çevre Kanunu'na istinaden toplam 16 milyon 573 bin 463 lira ceza uygulanırken idari ve adli süreç başlatıldı.

GEDİZ HAVZASI'NDA GEÇEN YIL 2 BİN 140 DENETİM YAPILDI

Açıklamada Bakanlık tarafından geçen yıl, Türkiye genelinde 62 bin 583 çevre denetimi gerçekleştirildiği belirtildi.

Çevre Kanunu'na aykırı faaliyette bulunan 6 bin 977 tesise yaklaşık 4 milyar lira ceza uygulanırken 462 tesis için faaliyet durdurma kararı verildi.

Gediz Havzası'nda ise 2025 yılında 2 bin 140 denetim gerçekleştirilirken, 183 tesise 211 milyon 145 bin 657 lira ceza uygulandı, 22 tesis için faaliyet durdurma kararı verildi.

