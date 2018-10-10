Son Dakika Haberleri 10

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Ceyhan Nehri'nde erkek cesedi bulundu

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki Ceyhan Nehri'nde, Ahmet Uzman'ın (58) cansız bedeni bulundu.

  • DHA
  • 4
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ceyhan Nehri'nin Kaynarca mevkisinde, sabah saatlerinde ceset görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri, nehre girerek, erkek cesedini kıyıya çıkardı. Yapılan incelemede cansız bedenin, Ahmet Uzman'a ait olduğu tespit edildi. Olay yerindeki incelemenin ardından Uzman'ın cesedi, hastane morguna götürüldü. Ahmet Uzman'ın ölüm nedeni, yapılacak otopsiyle belirlenecek.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Musevilerin İspanya´dan kovulması (Tarihte Bugün - 2 Ağustos)

Musevilerin İspanya´dan kovulması (Tarihte Bugün - 2 Ağustos)

Dünyanın en ilginç metro yolcuları

Dünyanın en ilginç metro yolcuları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

İşte Suudi suikast timinin görüntüleri

İşte Suudi suikast timinin görüntüleri

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA