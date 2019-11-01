Suriye’de “güvenli bölge” uygulamaları kapsamında Türk ve Rus askerlerince Fırat’ın doğusunda gerçekleştirilecek ilk ortak kara devriyesi başladı. Mardin’in Kızıltepe ilçesinin 20 kilometre batısındaki Sevimli köyü mevkisinden Türk bayraklı zırhlı araçlardan oluşan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) konvoyu, ortak kara devriyesine katılmak için sınırı geçerek Rus askeri konvoyuyla buluştu.

Aksam.com.tr’den Ezgi Aşık’a konuşan Yörünge Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ceyhun Bozkurt, Türkiye’nin ortak kara devriyesiyle Rusya üzerinden ABD ve Batı’ya mesaj verdiğini belirtti. Bozkurt, “Türk ve Rus ordusu ise karşıt iki kutbun başat güçleri. Bu iki güç bir arada ortak bir askeri eylem icra ediyorsa, bunun siyasi anlamı çok büyük. 15 Temmuz sonrası değişen paradigmanın, S-400’lerin alınması ile ciddi ilerleme kateden gelişmenin bir devamı niteliğinde. Türkiye ile Rusya, mutabakatın bütünü değerlendirildiğinde Suriye konusunda ortak hareket etmenin kararlılığını vurgulamış durumda.” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE BÖLGEYİ YAKINDAN TAKİP EDECEK”

Türkiye’nin ortak devriyelerle bölgeyi gözlemleyeceğini belirten Ceyhun Bozkurt, “Malumunuz üzere Rusya ile 22 Ekim’de varılan mutabakat çerçevesinde terör örgütünün bölgeyi boşaltması ile ilgili verilen 150 saatlik süre 29 Ekim Salı günü saat 18:00’de doldu. O tarihte Rusya Savunma Bakanı, terör örgütünün mutabakatta belirtilen bölgeden çekildiğini duyurmuştu. Ancak Ankara bu konuya temkinli yaklaşmış, ortak devriyelere dikkat çekilerek ‘teyit’ mekanizmasına vurgu yapmıştı. Bugün itibariyle başlayan devriyelerde Türkiye, terör örgütünün mutabakatta belirtilen bölgeleri boşaltıp boşaltmadığını gözlemleme imkânı bulacaktır. İHA’ların katılımı da bu çerçevede değerlendirilmeli.” dedi.

“TÜRKİYE’NİN TERÖRE KARŞI MÜCADELESİ KARARLIKLA DEVAM EDİYOR”

Türkiye’nin mutabakat süreçlerini yerinde inceleyeceğine dikkat çeken Bozkurt, “Ortak devriye Barış Pınarı Harekatı çerçevesinde teröristlerden arındırılma çalışmaları yürütülen Tel Abyad-Resulayn arasındaki 120 km’lik hat ve 32 km’lik derinlik ve Şam yönetimine bağlı güçlerin bulunduğu Kamışlı dışında Fırat’ın doğusundaki bölgede, 10 km’lik derinliği kapsıyor. Örgütün çekilmesi gereken yer de, bu bölgenin 30 km’lik derinliği. İşte Ruslarla başlatılan ortak devriyede, bu gerçek teyit edilecek. Bir anlamda istihbarat açısından önemli. Bu birincisi. İkinci olarak ortak devriye demek, bir anlamda ülkelerin bayrak göstermesi anlamı taşır. Türkiye’nin terörle mücadeledeki kararlılığı, giremez dediği yerlere girip teröristlerle mücadelesi anlamına gelir. Türkiye’yi işgalci olarak gösterme pervasızlığını gösterenlere de oradan bayrak göstermiş oluyoruz. Sonuçta Türkiye ile Rusya arasında varılan mutabakata Şam yönetimi de itiraz etmedi.”

“TÜRKİYE, RUSYA ÜZERİNDEN BATI DÜNYASINA MESAJ VERDİ”

Türk ve Rus askerinin yaptığı ortak kara devrisinin önemli sonuçları olduğunu söyleyen Ceyhun Bozkurt, “Rusya ile ortak bir görüntü verilerek, ABD’ye, Batı dünyasına bir mesaj verildi. NATO’nun askeri güç olarak ikinci kuvveti, NATO’nun kuruluş nedeni olan ülke ile periyodik olarak ortak devriye atmaya başladı. Bu da paradigma anlamında önemli bir değişimin işareti. Ortak devriye demek ortak koordinasyon demek. Sonuçta ABD ile icra edilen ortak devriyelerden farklı…

Türk ve Amerikan orduları yıllardır beraber hareket eden, ortak tatbikatlar, operasyonlar icra eden iki ordu. Türk ve Rus ordusu ise karşıt iki kutbun başat güçleri. Bu iki güç bir arada ortak bir askeri eylem icra ediyorsa, bunun siyasi anlamı çok büyük. 15 Temmuz sonrası değişen paradigmanın, S-400’lerin alınması ile ciddi ilerleme kateden gelişmenin bir devamı niteliğinde. Türkiye ile Rusya, mutabakatın bütünü değerlendirildiğinde Suriye konusunda ortak hareket etmenin kararlılığını vurgulamış durumda.” şeklinde konuştu.

“ABD KUVVETLERİNDE YENİDEN HAREKETLİLİK MEVCUT”

Türk ve Rus askeri tarafından yapılan ortak kara devriyesinin önemli olduğunu söyleyen Ceyhun Bozkurt, devriyedeki önemli ayrıntıyı şöyle dile getirdi:

“Barış Pınarı Harekatı’nda bölgeden çekilen Amerikan kuvvetlerinde yeniden bir hareketlilik mevcut. ABD ordusunun bazı unsurlarının bölgeye yeniden giriş yapmaya hazırlandığı belirtiliyor. Bölgeden aktarılan bazı bilgilere göre, önceki gün 30 kadar ABD askeri 8 zırhlı araçla, Kamışlı ilçesinin güneybatısındaki eski Tel Baydar üssüne giriş yapmıştı. ABD bu üssü, Barış Pınarı Harekatı başladığında diğer üsler gibi boşaltmıştı.

Bugün bu üsteki askerlerin araçlarıyla hareket ederek konvoylarındaki boş tırlarla, M4 karayolu üzerinde Tel Temır ve ardından Ayn İsa ilçesine ulaştığı belirtiliyor. Ayn İsa’ya ulaşmaları demek, Ayn el Arap bölgesine yoğunlaşacaklar anlamına geliyor. Ayn el Arap bölgesi de ortak devriye alanına dahil. Ayrıca ABD, halen YPG terör örgütünü desteklemeye devam ediyor. Bu da demektir ki, ABD, bölgeden kolay kolay çıkmayacak ve varlığını göstermeye devam edecek. Terör örgütünün imhasına veya başka kuvvetlerin boyunduruğu altına sokulup eritilmesine rıza göstermeyecek gibi…”