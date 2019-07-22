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Ceylanpınar'da sınırın karşı tarafından atılan roket eve isabet etti

Ceylanpınar'da sınırın karşı tarafından atılan roket eve isabet etti

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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi hafif yaralandı. 
 
Alınan bilgiye göre, Turgut Özal Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.  
 
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
 
Yaralanan 4 kişi ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 
 
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Patlamaya Suriye tarafından atıldığı değerlendirilen mühimmatın neden olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

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