Ceylin Atik'in katiline ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi
İzmir'in Ödemiş ilçesinde kaybolduktan sonra komşusunun evinde cansız bedeni bulunan Ceylin Atik'in katiline ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi.
- İHA
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, parka oynamaya gittikten sonra kaybolan Ceylin Atik'in (10), 3 gün sonra komşusunun evinde cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili davada karar verildi.
Tutuklu sanık Şükriye Türkmen (30) ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Şükriye Türkmen'in eşi olan diğer tutuklu sanık Serkan Türkmen (37) ile tutuksuz sanık Raziye Ö. (62) ise beraat etti.
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