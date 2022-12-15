Ceza onandı! Darbeci FETÖ'cülere ibretlik ceza

Fetullahçı Terör Örgütü 15 Temmuz hain darbe girişiminde, kendisine itaat eden askerle stratejik öneme sahip 15 Temmuz Şehitler Köprüsünü kapatmıştı. Darbe girişinin yaşandığı gece, İstanbul'da hainler 34 vatandaşımızı burada şehit etti. Şehit sayısının en fazla olduğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde FETÖ'cü hainler köprüye gelen vatandaşların üzere tankla 4 kez atış yaptı.

O gece FETÖ üyesi askerler tarafından Erol Olçok ve 16 yaşındaki oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da aralarında bulunduğu 32'si vatandaş, 2'si polis 34 kişi şehit oldu. 318 kişinin müşteki olarak yer aldığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında 143 sanık İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı.

Mahkeme, 12 Temmuz 2018'de tutuklu sanıklar eski yarbay Turgay Ödemiş ve eski binbaşı Ahmet Taştan'ın da aralarında bulunduğu 72 sanığı, "anayasayı ihlal" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmış, "Anayasayı ihlal" suçuna yardımdan 22 sanığa 17'şer yıl 6'şar ay hapis cezası verilmesine, 5 sanığın ise aynı suçtan 15 yıl hapis ile cezalandırılmasına karar vermişti.

Ayrıca sanıklar Turgay Ödemiş ve Ahmet Taştan, 15 Temmuz gecesi köprüde işlenen suçların tamamından sorumlu tutularak, toplamda 35 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 3 bin 343 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti. Mahkeme heyeti, 43'ü er, biri asteğmen olmak üzere 44 sanığın ise tüm suçlardan beraatine karar vermişti.

KARARA İTİRAZ EDİLDİ

Sabah'ın haberine göre, Yerel mahkemenin kararına yapılan itiraz sonrasında İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, tutuklu sanıklar eski Yarbay Turgay Ödemiş ve eski Binbaşı Ahmet Taştan'ın da aralarında bulunduğu 99 sanık hakkında verilen cezaları yerinde bulurken, 44 sanık hakkında verilen beraat kararlarını da hukuka uygun buldu.

İstinafın kararına yapılan temyiz başvuru sonrasında dosya terör dosyalarının incelendiği Yargıtay 3. Ceza Dairesine geldi. Daire heyeti, aralarında Turgay Ödemiş ve Ahmet Taştan'ın da bulunduğu bir kısım sanıklar hakkında kurulan beraat ve mahkumiyet hükümlerini bozarken, bir kısım sanıklar yönünden verilen beraat ve mahkumiyet hükümlerini de onadı.

64 SANIK HAKKINDA GEREKÇESİZ HÜKÜM VERİLMİŞ

Daire heyeti, bir müştekiye yönelik gerçekleştirilen eylemler nedeniyle aralarında Turgay Ödemiş ve Ahmet Taştan'ın da bulunduğu 64 sanık hakkında "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan verilen mahkumiyet ve beraat hükümlerinin gerekçesiz hüküm kurulması dolayısıyla bozulmasına karar verdi.

Heyet, haklarında "Anayasayı ihlale teşebbüse yardım" suçundan mahkumiyet kurulan 8 sanık hakkındaki cezaları, sanıkların "müşterek fail" olarak kabul edilmesi gerektiğine vurgu yaparak bozdu. Ayrıca heyet, bu sanıklardan 7'si hakkında çeşitli müştekilere yönelik gerçekleştirilen "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından kurulan beraat hükümlerini de bozdu.

ASKERİ ÖĞRENCİLER, KÖPRÜDEKİ ASKERİ BİRLİĞE KATILDI

Yargıtay 3. Ceza Dairesi ilk derece mahkemenin verdiği beraat kararlarını da bozdu. Dönemin Hava Harp Okulu öğrencisi sanık Habibullah Şahin de hakkında "Anayasayı ihlal suçundan" kurulan beraat hükmü bozulan isimler arasında yer aldı.

Kararda, sanığın vatandaşların tüm uyarılarına rağmen diğer askeri öğrenciler ile birlikte açılan koridordan ilerlediğine yer verilerek, köprü üzerinde bulunan askeri birliğe katıldığından bahsedildi. Sanığın, dosyanın diğer sanıklarından Gazi Odacı'nın emriyle, sanıklar Turgay Ödemiş ve Ahmet Taştan'ın emir ve komutası altına girdiğinin anlaşıldığı belirtilen kararda, sanığın "müşterek fail" olarak değerlendirilerek hakkında mahkumiyet kararı kurulması gerektiğine vurgu yapıldı.

Daire heyeti, 18 sanık hakkında "Anayayasayı ihlal suçuna yardım etme" suçundan verilen ve haklarında mahkumiyet kurulan 18 sanığa indirim uygulanmadığı gerekçesiyle hükümlerin bozulmasına karar verdi.

BERAAT HÜKÜMLERİ BOZULDU

Daire, Sezai Zengin, Hüseyin Taşlıyol, Ekrem Avcı ve Samet Kırımlı hakkında "Anayasayı ihlal suçundan" kurulan beraat hükümlerini, gerçekleştirdikleri eylemlerin, "Anayasayı ihlale teşebbüse yardım" suçunu oluşturduğu gerekçesiyle bozdu.

Kararda, suç organizasyonu içinde bir iş bölümünün gereği olarak görevlendirilmeleri nedeniyle ikna edildiği kanıtlanamayan ancak suçun icrasına başlanmasından sonra katılma iradesini açıkça ortaya koyan, zaman, nitelik ve yakın zarar tehlikesine yaptığı katkı itibariyle bütün olarak darbenin icrasını kolaylaştırmaya yönelen hareketleri gerçekleştiren sanıkların eylemlerinin "Anayasayı ihlale yardım' suçunu oluşturacağı gözetilmeden beraat hükmü kurulması gerekçe gösterildi.

ESKİ SUBAYLARIN "ANAYASAYI İHLAL" SUÇLARINDAN CEZALARI ONANDI

Aralarında eski albay Turgay Ödemiş ile eski binbaşı Ahmet Taştan'ın da bulunduğu diğer sanıklar yönünden "Anayasayı ihlal" ve "nitelikli kasten öldürme" suçlarından kurulan mahkumiyet hükümde onandı.