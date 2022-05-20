Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden o iddiaya yalanlama

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Sertel tarafından "infaz ve koruma memurlarının tayinleri ödenek yetersizliği nedeniyle durdurulduğu" yönünde iddiaların gündeme getirildiği anımsatıldı.

Hizmete yeni açılması planlanan ceza infaz kurumlarının personel ihtiyacının karşılanması amacıyla faaliyetteki kurumlarda çalışıp da ihtiyaçtan dolayı geçmişte naklen atama talepleri kabul edilemeyen infaz ve koruma memurlarının bu isteklerinin karşılanması için tercihlerine uygun atamalarının yapıldığı vurgulanan açıklamada, açıktan alımı düşünülen infaz ve koruma memurlarının naklen atamalarının ise bulundukları ceza infaz kurumlarına planlandığı belirtildi.

Bu çalışmayla hem uzun yıllardır çalıştıkları kurumlardaki ihtiyaçtan dolayı naklen atanma talebi kabul edilemeyen personelin bu istemlerinin karşılanması hem de yeni açılacak ceza infaz kurumlarının tamamen yeni çalışanlardan oluşmasının önüne geçilmesinin amaçlandığı anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda atamaları yapılanların görev yaptıkları kurumlardan ayrılışları, hizmette herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmemesi adına, anılan ceza infaz kurumlarına yapılacak 5 bin 455 sözleşmeli pozisyon istihdamı neticesinde yapılacak yerleştirme işlemleri tamamlandıktan ve atandıkları ceza infaz kurumları faaliyete geçtikten sonra gerçekleştirilecektir. Ödenek imkanlarının yetersizliği nedeniyle atamaların durdurulduğu iddiası kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır."