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Ceza yazan polisleri tehdit eden muhtara gözaltı

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, trafik kuralını ihlali ettiği için kendisine ceza yazan polislere, İçişleri Bakanlığı görevlisi olduğunu söyleyen mahalle muhtarı Vacip M., 'Siz üçünüz bana isimlerinizi verin, tam adamına çattınız, sizlerle tek tek uğraşacağım, kafanıza göre ceza kesiyorsunuz' deyince, gözaltına alınıp geceyi karakolda geçirdi.

  • DHA
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Kazım Karabekir Mahallesi, İstasyon Caddesi'nde, dün, 'Trafikte yayalara geçiş üstünlüğü' uygulaması yapan trafik ekipleri, yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara izin vermeyip, aracıyla kural ihlali yapan Dilovası ilçesi, Turgut Özal Mahalle Muhtarı Vacip M.'ye (25) ceza kesmek istedi. Bunun üzerine, iddiaya göre, Vacip M., trafik ekiplerine Muhtarlık Kimlik Kartı'nın alt tarafını kapatıp üst kısmında yazan 'TC. İçişleri Bakanlığı' ibaresini göstererek, "Ben de İçişleri görevlisiyim, siz üçünüz bana isimlerinizi verin, tam adamına çattınız, sizlerle tek tek uğraşacağım, kafanıza göre ceza kesiyorsunuz" diyerek bağırdı. 
 
Trafik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen emniyet amiri, bir yanlışlık varsa, polislerin kamera kayıtlarına bakıp, düzeltileceğini belirtti. Ancak, Vacip M.'nin, bu defa da kendisini ikna etmeye çalışan amire dönerek, "Yıldızlarını konuştursana, amirliğini yapsana, ne kadar paraya ihtiyacınız varsa söyleyin, ben size hemen para çıkartırım, paraya ihtiyacınız olduğu için yazıyorsunuz bu cezaları" dediği öne sürüldü.
 
Takviye ekiplerin de geldiği olay yerinde, polis otosuna bindirilip karakola götürülmek istenen Muhtar Vacip M.'nin araca binmemek için polislere zorluk çıkardığı ve bağırmasını sürdürerek, "Siz tam adamına çattınız, beni kimse ekip otosuna bindiremez, hepinizle ayrı ayrı uğraşacağım" diyerek tehdit ettiği belirtildi.
 
Polisler ekiplerince polis otosuna bindirilerek gözaltına alınan Turgut Özal Mahalle Muhtarı Vacip M., 'memurlara görevini yaptırmamak için direnme', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarını işlediği gerekçesiyle dün geceyi karakolda geçirirken, bugün de adliyeye sevk edildi.

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