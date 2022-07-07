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Cezaevi bayram görüşü 2022 ne zaman? Kurban Bayramı cezaevi açık görüş günleri

Kurban Bayramı'na günler kala cezaevinde yakını olan vatandaşlar görüş günlerini merak ediyor. Adalet Bakanlığı Kurban Bayramı Açık Görüş Genelgesi Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderildi. Ramazan Bayramı'nda Mayıs'ın 3-8 Mayıs tarihleri arasında açık görüş yapılmıştı. Buna göre Cezaevi bayram görüşü 2022 ne zaman? Kurban Bayramı cezaevi açık görüş tarihleri

7 Temmuz 2022 Perşembe 12:07 - Güncelleme:
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Cezaevi bayram görüş günlerinin tarihleri belli oldu. Cezaevinde açık görüşler; yetişkin, genç hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için görüş süresi yarım saatten az ve 1,5 saatten fazla; Çocuk hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için ise 1 saatten az ve 3 saatten fazla olmamak kaydıyla 09.00-17.00 saatlerinde yaptırılacak. Peki Cezaevi bayram görüşü 2022 ne zaman? Kurban Bayramı cezaevi açık görüş tarihleri

CEZAEVİ BAYRAM GÖRÜŞÜ 2022 NE ZAMAN?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın imzasıyla Kurban Bayramı Açık Görüş Genelgesi, Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderildi. Kurban Bayramı dolayısıyla Temmuz ayının 11-15 tarihlerinde cezaevlerinde açık görüş yapılacak.

Kurban Bayramının 3. günü başlayacak olan cezaevi görüşleri 5 gün sürecek.

Buna göre açık görüşler; yetişkin, genç hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için görüş süresi yarım saatten az ve 1,5 saatten fazla; Çocuk hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için ise 1 saatten az ve 3 saatten fazla olmamak kaydıyla 09.00-17.00 saatlerinde yaptırılacak.

Ziyaret süresi, görüşmenin fiilen başladığı andan itibaren işleyecek. Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma ve hücreye koyma disiplin cezası kesinleşmiş olup da bu cezaları infaz edilen hükümlü ve tutuklular, açık görüşten yararlanamayacak.

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