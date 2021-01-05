İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
05 Ocak 2021 Salı / 21 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4
  • EURO
    9,081
  • ALTIN
    462.742
  • BIST100
    1495.65
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cezaevi firarisi asayiş uygulamasında sahte kimlikle yakalandı
Güncel

Cezaevi firarisi asayiş uygulamasında sahte kimlikle yakalandı

Ankara'da jandarma ekiplerince bir cezaevi firarisi gözaltına alındı. Yapılan detaylı inceleme neticesinde şüphelinin gerçek isminin B.P. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan B.P. hakkında adli işlem başlatıldı.

AA05 Ocak 2021 Salı 15:47 - Güncelleme: 05 Ocak 2021 Salı 15:47
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi'nde asayiş uygulaması yapan Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, durdurdukları bir kamyonette bulunan kişinin kimliğindeki fotoğraf ile Genel Bilgi Sistemi'nde kayıtlı olanın uyuşmadığını, kimlik bilgilerinin de farklı bir isme ait olduğunu tespit etti.

Yapılan detaylı inceleme neticesinde şüphelinin gerçek isminin B.P. olduğu belirlendi.

Şüphelinin "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık", "Birden fazla kişi ile yağma" olmak üzere birçok suçtan arandığı ve 2017'de açık cezaevinden firar eden bir hükümlü olduğu ortaya çıktı.

Gözaltına alınan B.P. hakkında adli işlem başlatıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.