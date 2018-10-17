Cezaevi firarisi gencin ‘ölüm’ oyunu tutmadı

Adana’da ‘kasten öldürme, hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçlarından hükümlü bulunduğu açık cezaevinden firar eden 23 yaşındaki Ahmet Bedircan akıllara durgunluk veren bir plan yaptı. Tekrar cezevine girmek istemeyen Bedircan, yakın arkadaşlarına sosyal medya hesaplarından kafası, kolu ve göğsünün sargı beziyle sarılmış fotoğrafını paylaştırdı. Fotoğrafta ölü taklidi yapan Bedircan’ın arkadaşları ise ‘Rabbim mekanını cennet eylesin. Allah ailesine sabır versin. Ruhun şad olsun’ diyerek yorum yazdı.

BABASI İHBAR ETTİ

Fotoğrafın sosyal medyada hızla yayılması üzerine, Balıkesir’de bulunan baba Cesim Bedircan oğlunun gerçekten öldüğünü sanıp Adana’ya geldi. Oğlunun cenazesinin kalktığı taziye evine gelen baba, tüm yaşananların yalan olduğunu anlayıp polise başvurdu. Karakolda ifade veren baba, ‘Oğlumun öldüğünü duyunca Adana’ya geldim. Mevlidin yapılacağı adrese gittim. Adreste hiç kimseyi bulamadım, oğlumdan 6 gündür haber alamıyorum’ diyerek kayıp başvurusunda bulundu. Bedircan, taşıdığı sahte kimliğe rağmen yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü Ahmet Bedircan, cezaevine konuldu.