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Cezaevi firarisi mantardan zehirlenince yakalandı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde izinli çıktığı cezaevine geri dönmeyerek firar eden hükümlü, yediği mantardan zehirlenip hastaneye kaldırılınca yakalandı.

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Alınan bilgiye göre, kentte 52 ayrı suçtan adli makamlarda kaydı olan, bu suçların 9'undan yargılanarak toplam 25 yıl hapis cezası alan Yılmaz Çengen (52), hükümlü bulunduğu Elazığ Kampüs Açık Cezaevi İnfaz Kurumu'ndan 17 ay önce 10 gün izin alarak çıktı.

Geri dönmediği için aranmasına başlanılan Çengel, bu süreçte kentin Ovacık ilçesi Kuşluca köyünde hayvancılık yapmaya başladı.

Doğadan toplanan mantarlardan yapılan yemekten zehirlenen Çengel, yakınlarınca çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Ovacık İlçe Entegre Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastaneye gelen Ovacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine çelişkili ifadeler verince başkası adına düzenlenen sahte kimlik kullandığı belirlenen Çengel gözaltına alındı.

Yapılan araştırmada cezaevi firarisi olduğu da anlaşılan Çengel, tedavisinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çengel, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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