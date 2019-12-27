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Cezaevi firarisi Mengen'de yakalandı

Bolu'nun Mengen ilçesinde, cezaevi firarisi A.Ç. jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla, saklandığı evde yakalandı.

DHA27.12.2019  19:16 - Güncelleme: 27.12.2019  19:16
Bolu Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan 17 Aralık'ta firar eden A.Ç.'nin yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmayla A.Ç.'nin Mengen'de saklandığını belirledi. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, A.Ç.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. 


'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak', 'hükümlü veya tutuklunun kaçması', 'basit yaralama' ve 'hırsızlık' suçları olmak üzere 6 suçtan aranması olan ve 8 ayrı suçtan da kaydı bulunan hükümlü A.Ç. cezaevine gönderildi. 

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