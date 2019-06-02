Tornavidayla polislere saldırdı! Gerçek kimliği ortaya çıktı

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Cezaevi firarisi, tornavidayla polisi yaralayıp, silah çekti

BURSA'da cezaevi firarisi, kendisini durdurmak isteyen polislerin üzerine motosiklet sürdü. Bir polisi tornavidayla kolundan yaralayıp, silah çeken firari, güçlükle etkisiz hale getirilerek, gözaltına alındı.

  • DHA
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Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hocaalizade Mahallesi'nde gece yarısı meydana geldi. Osmangazi Suç Önleme Ve Soruşturma Büro Amirliği'nde görevli polisler, yaya olarak devriye gezdikleri sırada plakasız bir motosikleti durdurmak istedi. Ancak cezaevi firarisi olduğu ortaya çıkan sürücü Gökhan A. (34), motosikleti polislerin üzerine sürdü. Zanlı, dengesini kaybedip motosikletten düştükten sonra da elindeki tornavida ile bir polis memurunu kolundan yaraladı. Belinden çıkardığı tabancayı polislere doğrultan şüpheli, olay yerine gelen ekiplerin de desteği ile yaşanan arbedenin ardından etkisiz hale getirilerek, gözaltına alındı.
 
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Üzerinden farklı isimler adına düzenlenmiş nüfus cüzdanları ve kredi kartları ile bıçak, tornavida, tabanca ve uyuşturucu madde çıkan ve kullandığı motosikletin çalıntı olduğu belirlenen Gökhan A. ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü. Gökhan A.'nın 5 farklı suçtan kaydı bulunduğu belirlendi. Kolundan tornavida ile yaralanan polis memuru ise Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.  

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