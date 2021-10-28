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Cezaevi nakil aracı devrildi 6 kişi yaralandı

Rize'nin İkizdere ilçesinde cezaevi otobüsünün kaza yapan kamyonete çarparak devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

AA28 Ekim 2021 Perşembe 13:08 - Güncelleme: 28 Ekim 2021 Perşembe 13:08
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Şükür Akıncı idaresindeki 53 DE 364 plakalı kamyonet, Ovit Dağı Çamlık mevkisinde buzlu yolda bir süre kaydıktan sonra devrildi. Kamyonetteki 5 kişi, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

Bu arada arkadan gelen sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 12 AU 850 plakalı cezaevi nakil otobüsü de kaza yapan kamyonete çarptıktan sonra devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, jandarma, itfaiye ve İkizdere Arama Kurtarma Derneği (İDAK) ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerince Rize'deki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı, 4'ünün ayakta tedavi gördüğü öğrenildi.

Kazanın ardından araçlar yoldan çekildi. Karayolları ekiplerinin tuzlama çalışması yapmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

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