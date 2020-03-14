14 Mart 2020 Cumartesi 08:41 - Güncelleme: 14 Mart 2020 Cumartesi 08:41

Dink davası sanıklarından istihbaratçı subay Ateş'in Düzce'de infaz edilmesinden bir gün sonra Feto'nun “her işi halledilsin” dediği örgütün bürokrasi imamı Hazim Sesli, cezaevinde şişlendi.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile Mustafa Özcan arasındaki savaş, örgüt içinde yapılan ihbarları bir üst boyuta taşıdı. Hrant Dink cinayeti davasının tutuksuz sanıklarından dönemin İstanbul Jandarma Komutanlığı’nda görevli eski istihbaratçı astsubay Şeref Ateş, önceki gün Düzce’de aracı içerisinde infaz edildi. Olay sonrası 3 şüpheli gözaltına alındı. Ateş’in, cinayetten 5 ay 15 gün önce Dink’in konutu ve sahibi olduğu yayınevinde keşif faaliyetinde, cinayetten 3 saat önce de yayınevinin önünde bulunduğu belirlenmişti.

AİLESİYLE KONUŞUYORDU

Ateş’in suikasta uğramasından bir gün sonra FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in ‘her işi halledilsin’ diyerek koruduğu örgütün bürokrasi imamı Hazim Sesli, kaldığı Menemen Cezaevi’nde saat 04.30’da 7 farklı yerinden şişlendi. Sesli, ailesiyle telefonda görüşürken uğradığı saldırıda ağır yaralandı.

Sesli, Uşak’ta yapılan operasyonda yakalanmış, ev ve işyerinde yapılan aramalarda elebaşıyla çekilen fotoğrafının yanı sıra 1999-2000 yıllarında, Pensilvanya’da çekildiği tahmin edilen fotoğraflar bulundu. Fotoğraflarda futbolcular, Arif Erdem, Hakan Ünsal, Emre Belözoğlu ve Okan Buruk görülüyordu.

BİRBİRLERİNİ KARŞILIKLI İHBAR ETTİLER

FETÖ tarafından ABD’den emniyete gönderilen ihbar mailinde Mustafa Özcan’ın kızı Zehra Bozkurt’un adresi verilmişti. Bozkurt, 23 Ekim’de İzmir’de yakalandı. Hemen ardından Mustafa Özcan grubu ise Almanya’dan Gülen’in yeğeni olan 30 yaşındaki Zeynep Gülen’in adresini ihbar etti. Ve Zeynep Gülen’de 25 Ekim’de Beykoz’da durdurdukları araçta yakaladı.

‘GÜLEN İÇİN ÖLÜRÜM’ DEDİM SORULARI VERDİLER

FETÖ soruşturmalarında itirafçı olan örgüt mensupları, sınav hilelerini anlattı. Örgütte 22 yıl yer alan ve yüzlerce kişinin ismini veren bir subay şunları anlattı: “Askeri okul için teklif yapan abi, bana formları getirdi. Formları doldururken cemaate ne derece bağlı olduğumu anlamak için teste tabi tuttular. Abi bana ‘Hoca efendiyi korumak için elinde bir el bombası olsa onun pimini çeker misin? Kendini hoca efendi için feda eder misin?’ diye sordu. Ben de ‘Evet’ dedim. Daha sonra formları doldurduk.”

SORULARIN AYNISIYDI

“1994’te Kuleli sınavına girmeden 2 gün önce, abiler 50 soru getirdi. ‘Soruyu çöz cevabını ezberle’ dediler. Hepsi aynıydı. Asil listeden kazanacak şekilde puan aldım.”

(Akşam)