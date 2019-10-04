29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6969
  • 6,2554
  • 276.634
  • 102784
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Cezaevindeki FETÖ’cüler birbirlerine ajan testi yapıyor

Cezaevinde bulunan FETÖ’cü hainler, koğuş ve yaşam alanlarında birbirlerinin ajan olduğunu düşünerek uzun süre iletişim kurmadıkları ortaya çıktı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

FETÖ terör örgütü üyeleri, cezaevlerinde farklı bir strateji izlediği, yeni tutuklananlara ilk aşamada ajan muamelesi yaparak dışladığı tespit edildi. Örgütün üst seviye mensuplarının, cezaevine yeni giren FETÖ’cü tutuklulara ajan testi yaptığı, testi geçenleri aralarına kabul ettiği belirlendi. FETÖ’nün itirafçı sayısını daha fazla yükseltmemek, cezaevlerindeki mensuplarına moral vermek için çabaladığı ancak buna rağmen cezaevlerinde çözülmelerin arttığı, çok sayıda itirafçı başvurusu yapıldığı bildirildi. 

HAREKET ALANLARI  

Güvenlik kaynakları, soruşturmaların, örgütün Türkiye’den yurtdışına kaçmaya çalışan üyeleri ile kripto diye adlandırılan mensuplarının üzerine yoğunlaştığını belirtirken, terör örgütünün maddi kaynaklarını ve etkinlik alanlarını ise başta Avrupa, Balkanlar ve Afrika ülkelerine taşıdığı değerlendirmesi yaptı. Terör örgütünün ABD ve Avrupa’da Türkiye aleyhine manipülasyon ve propagandayı sürdürdüğünü ifade eden güvenlik kaynakları, ülke içinde örgütlenme ve faaliyet yürütme kabiliyetini kaybettiğini dile getirdi.  Örgütle ilgili çok sayıda adli soruşturma, polis ve jandarma operasyonu hazırlığı olduğunu belirten güvenlik kaynakları, operasyonların planlandığını ve sıraya alındığını söyledi.

ABD´li kadının aslanla tehlikeli dansı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

AP'den İngiltere'nin Brexit teklifine ret

AP'den İngiltere'nin Brexit teklifine ret

Ukrayna Rus tanklarına karşı ABD'li 'Javelin' alıyor

Ukrayna Rus tanklarına karşı ABD'li 'Javelin' alıyor

Abdullah Avcı'dan istifa seslerine yanıt

Abdullah Avcı'dan istifa seslerine yanıt

NATO'dan Rusya açıklaması: Endişeliyiz

NATO'dan Rusya açıklaması: Endişeliyiz

Güney Kore'li şirket gözünü Türkiye'ye çevirdi

Güney Kore'li şirket gözünü Türkiye'ye çevirdi

Fırtına gruptaki ilk puanını aldı

Fırtına gruptaki ilk puanını aldı

ABD basını yazdı: Rusya'nın en güçlü uçağı...

ABD basını yazdı: Rusya'nın en güçlü uçağı...

Komşu 'yangın' yerine döndü! Ölü sayısı sürekli artıyor

Komşu 'yangın' yerine döndü! Ölü sayısı sürekli artıyor
 

POPÜLER HABERLER

Zabıta seyyar satıcının ürünlerini döktü, vatandaş toplanıp para verdi

Zabıta seyyar satıcının ürünlerini döktü, vatandaş toplanıp para verdi

Dev füze suyun altında çıktı! Komşuları tedirgin

Dev füze suyun altında çıktı! Komşuları tedirgin

İstanbul'da 'Etnospor Kültür Festivali' Şöleni

İstanbul'da 'Etnospor Kültür Festivali' Şöleni

Etnospor kapılarını açtı

Etnospor kapılarını açtı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA