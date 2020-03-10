Cezaevindeki hükümlüye uyuşturucu getiren 4 kişi tutuklandı

Ceyhan İlçe Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen çalışmalarda Mercimek Açık Cezaevi'nde cezasını çeken bir hükümlüye uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Ekipler, Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla operasyon düzenledi. Şüpheliler, uyuşturucu maddeyi cezaevine getirirken yolda gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada 223 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Sorgularında uyuşturucu maddeyi cezaevinde yatan bir hükümlüye getirdiklerini itiraf eden 4 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.