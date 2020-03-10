İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,1267
  • EURO
    6,9749
  • ALTIN
    327.841
  • BIST100
    104449
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cezaevindeki hükümlüye uyuşturucu getiren 4 kişi tutuklandı
Güncel

Cezaevindeki hükümlüye uyuşturucu getiren 4 kişi tutuklandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde açık cezaevinde yatan bir hükümlüye uyuşturucu hap getiren 4 kişi, suçüstü yakalandı. Şüpheliler, tutuklanarak cezaevine kondu.

DHA10 Mart 2020 Salı 15:07 - Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 15:07
ABONE OL

Ceyhan İlçe Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen çalışmalarda Mercimek Açık Cezaevi'nde cezasını çeken bir hükümlüye uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Ekipler, Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla operasyon düzenledi. Şüpheliler, uyuşturucu maddeyi cezaevine getirirken yolda gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada 223 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Sorgularında uyuşturucu maddeyi cezaevinde yatan bir hükümlüye getirdiklerini itiraf eden 4 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Rus yapımı hava savunma sistemlerini rezil eden görüntüler: SİHA'larımız karşısında çaresiz kaldılar

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Libya'da kader anı yaklaşıyor
Libya'da kader anı yaklaşıyor

Libya'da kader anı yaklaşıyor

Füzelere karşı kendini koruyabilecek
Füzelere karşı kendini koruyabilecek

Füzelere karşı kendini koruyabilecek

Türkiye ve Rusya anlaştı, İran harekete geçti!
Türkiye ve Rusya anlaştı, İran harekete geçti!

Türkiye ve Rusya anlaştı, İran harekete geçti!

Alman doktorun oyunu tutmadı
Alman doktorun oyunu tutmadı

Alman doktorun oyunu tutmadı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.