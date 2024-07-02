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Güncel

Cezaevinden çıktı 4 gün sonra çocukken kendisine cinsel istismarda bulunan yaşlı adamı öldürdü: Yaptıklarımdan pişmanım

Kocaeli'nde cezaevinden çıktıktan 4 gün sonra kendisine 13 yaşındayken cinsel istismarda bulunduğu iddia ettiği yaşlı adamı demir sopayla döverek öldüren sanık, 'Tahliyemi istiyorum. Çıkınca işe başlayacağım. Zaten dışarıda suç işlemiyordum, yaptıklarımdan pişmanım' dedi.

IHA2 Temmuz 2024 Salı 14:33 - Güncelleme:
Cezaevinden çıktı 4 gün sonra çocukken kendisine cinsel istismarda bulunan yaşlı adamı öldürdü: Yaptıklarımdan pişmanım
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Olay, 27 Haziran saat 06.00'da Gölcük'ün Değirmendere Salı Pazarı girişinde meydana geldi. 4 gün önce cezaevinden çıkan Tuanay Ç. (24), pazar tezgahı kuran 65 yaşındaki esnaf Şakir K.'ye defalarca demir çubukla vurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri kaçan şahsı yakalayarak gözaltına aldı. İfadesi alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"TAHLİYEMİ İSTİYORUM"

Hakkında "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan dava açılan Tuanay Ç.'nin Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Sanık duruşmaya SEGBİS ile katıldı, taraf avukatları ise salonda hazır bulundu. Söz hakkı verilen sanık, "Tahliyemi istiyorum. Çıkınca işe başlayacağım. Zaten dışarıda suç işlemiyordum, yaptıklarımdan pişmanım" dedi.

CİNSEL İSTİSMAR İDDİASI

Sanık ilk celsede verdiği ifadesinde; kendisi henüz 13 yaşındayken Şakir K. tarafından tecavüze uğradığını, olay günü maktulü görünce yine aynı olayın yaşanacağı düşüncesiyle uyuşturucu madde etkisinde hareket ettiğini iddia etmişti.

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