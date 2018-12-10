Cezaevinden izne çıkan uyuşturucu tacirinin üzerinde, 283 uyuşturucu hap ele geçirildi

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motorize polis ekipleri, bugün İlkadım İlçesi Zeytinlik Mahallesi'nde şüphe üzerine Ümit Ç.'yi durdurarak arama yaptı. 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklu olarak yargılanan ve yaklaşık 1 hafta önce cezaevinden izinli olarak çıktığı belirlenen Ümit Ç.'nin üzerinde 283 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınarak Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'ne teslim edildi.