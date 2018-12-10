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Cezaevinden izne çıkan uyuşturucu tacirinin üzerinde, 283 uyuşturucu hap ele geçirildi

Samsun'da, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklu yargılanırken 1 hafta önce izne çıkan Ümit Ç.'nin (43) üzerinde, polislerin şüphe üzerine durdurup yaptığı aramada 283 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

  • DHA
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Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motorize polis ekipleri, bugün  İlkadım İlçesi Zeytinlik Mahallesi'nde şüphe üzerine Ümit Ç.'yi durdurarak arama yaptı. 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklu olarak yargılanan ve yaklaşık 1 hafta önce cezaevinden izinli olarak çıktığı belirlenen Ümit Ç.'nin üzerinde 283 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınarak Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'ne teslim edildi. 

 

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