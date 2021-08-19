Cezası kesinleşen 28 Şubat sanığı Hakkı Kılınç, gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Şubat davasında cezası kesinleşen emekli 14 kişi hakkında yakalama kararı verdi. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, 28 Şubat davasında 14 sanık hakkındaki hükmün kesinleşme kararının infaz savcılığına gönderilmesinin ardından, savcılık sanıklar hakkında yakalama kararı çıkardı. Sanıklar arasında yer alan dönemin Jandarma Genel Komutanlığı Harekat Başkanı emekli korgeneral Hakkı Kılınç, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nden gelen özel ekip tarafından Manavgat ilçesinde gözaltına alındı. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen emekli korgeneral Hakkı Kılınç'ın işlemlerinin sürdüğü belirtildi.