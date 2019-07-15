Cezasız kalmayacak

FETÖ'nün Pensilvanya’da bulunan terörist başı Fetullah Gülen›in talimatıyla 15 Temmuz 2016›da yaptığı darbe girişiminin üstünden 3 yıl geçti. Kanlı darbe girişimiyle ülkeyi işgal etmeye çalışan FETÖ’nün tasfiyesi devam ederken 40 yıl boyunca sinsice yapılanan örgüt 3 yıl içinde ağır darbe yedi. Yurtdışında sinsi faaliyetlerini sürdüren FETÖ ile mücadele kapsamında yürütülen soruşturmalar, açılan davalar ve tutuklanan örgüt mensupları ile ilgili davlar ise bir bir tamamlandı. İşte tüm yönleriyle FETÖ ile mücadelenin bilançosu.

29.487 KİŞİ CEZAEVİNDE

FETÖ ile mücadelenin en yoğun başladığı dönem 15 Temmuz darbe girişiminin başarısız olduğu ilk gün itibarıyla yoğunlaşarak devam etti. FETÖ kapsamında bu güne kadar yürütülen soruşturmalarda 7 bin 882’i tutuklu, 21 bin 605’i hükümlü olmak üzere toplam 29 bin 487 kişi cezaevinde tutuluyor.

220.819 KİŞİ YARGIDA

Soruşturma aşamasında 79 bin 275 dosyada 155 bin 560 kişi bulunuyor. Kovuşturma aşamasında bulunan 47 bin 818 dosyada da 69 bin 259 kişi’den mahkemelerde hesap soruluyor. Soruşturma ve kovuşturma aşamasındaki 127 bin 93 adet dosyada toplam 220 bin 819 kişi bulunuyor.

23 ÜLKE İADE ETTİ

Terör örgütünün yurt dışına kaçan militanları ile ilgili de yargı süreci devam ediyor. Bu kapsamda bu gün itibarı 94 ülkeden 568 kişi hakkında iade talebi yapıldı. Yapılan iade taleplerini 44 ülke reddederken, 23 ülke kabul ederek 109 FETÖ militanını iade etti. Türkiye 54 ülkeden de 151 FETÖ mensubu için tutuklanmaları talebinde bulundu. 15 Temmuz darbe girişimine fiili katılanlarla ilgili açılan 289 dava dosyasından 263’ü sonuçlanırken 26 dosyanın yargılaması ise devam ediyor. Darbe soruşturmalarında 2 bin 19 kişi sanık olarak yer alırken bunlardan 932’si tutuklu, 792’si hakkında da adli kontrol kararı uygulanıyor.

6. 735 KİŞİ YARGILANDI

Karar verilen 263 dosyada karar türüne göre davaların dağılımı ise şöyle. Darbe davalarında 1198 sanığa ağırlaştırılmış müebbet (17 sanık hakkında 141’er kez, 1 sanık hakkında 140 kez, 1 sanık hakkında 137 kez, 31 sanık hakkında 4’er kez, 4 sanık hakkında 3’er kez, 2 sanık hakkında 28’er kez olmak üzere), 1029 sanığa müebbet, 1384 sanığa 1 yıl 2 ay ile 20 yıl arasında değişen hapis cezası, 2 bin 608 kişiye beraat ve 516 kişiye takipsizlik kararı olmak üzere toplam 6 bin 735 kişi hakkında karar verildi.

108 GENERAL CEZA ALDI

Ağırlaştırılırmış müebbet ve müebbet hapis cezalarına çarptırılanların meslek ve rütbeleri ise şöyle. Darbe davlarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların 71’i general, 805’i subay, 172’i astsubay, 49’u uzman çavuş, 61’i askeri öğrenci, 24’ü sivil memur, 4’ü polis 12’si de erlerden oluşuyor. Müebbet hapis cezası alanlarında 19’u general, 376’sı subay, 116’sı astsubay, 139’u uzman çavuş, 276’sı askeri öğrenci, 12’si polis 91’de erlerden oluşuyor. Süreli hapis cezasına çarptırılanların da 18’i general, 620’si subay, 232’si ast subay, 283’ü uzman çavuş, 154’ü polis, 41’i er, 18’i sivil, 1’i mülki amir ve 18’i de askeri öğrenci.