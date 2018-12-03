Cezayir lideri Buteflika: Suudi Veliaht Prensi ile görüşemeyeceğim, grip oldum

Cezayir lideri Abdülaziz Buteflika, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından ilk yurt dışı turu kapsamında ülkesine gelen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile 'grip olduğu için' bir araya gelemeyeceğini açıkladı.
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