Cezayir Meclis Başkanı: Türkiye'nin yanındayız

Büyükelçiliğe gelen Kocil'i, Büyükelçi Mahinur Özdemir Göktaş karşıladı. Kocil, büyükelçilikte açılan taziye defterine, "Geçtiğimiz pazartesi günü ülkenin güneydoğusundaki birçok ilinde meydana gelen şiddetli deprem sonucunda Türkiye Cumhuriyeti ve kardeş Türkiye halkının uğradığı büyük kayıp nedeniyle, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun adına taziyelerimi sunarım." ifadelerini yazdı.

Cezayir'in devleti ve milletiyle bu zorlu koşullarda Türkiye'nin yanında yer aldığını vurgulayan Kocil, şöyle devam etti:

"Bu zorlu sınavı azimle ve sebatla aşacağınıza ve etkilenen bölgeleri, Allah'ın yardımıyla yeniden inşa edeceğinize inancımız tamdır. Cenab-ı Allah'tan hepinize sabır ve teselli ilham etmesini ve kardeş vatanı her türlü musibetten korumasını niyaz ediyoruz."

Cezayir Ulusal Dayanışma, Aile ve Kadının Statüsü Bakanı Kevser Kriku da sabah büyükelçiliğe taziye ziyaretinde bulundu.

- "CEZAYİR HALKI, TÜRKİYE'NİN ACISINI PAYLAŞIYOR"



Büyükelçi Göktaş, ziyaret sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin büyük bir felaketle karşı karşıya kaldığına dikkati çekerek, bu bağlamda Cezayir'in arama kurtarma ekibi gönderdiğini ve ülkenin Türkiye ile tam bir dayanışma içinde olduğunu kaydetti.

Cezayir Kızılayının da Türkiye'ye 95 ton yardım malzemesi gönderdiğini aktaran Göktaş, ülkenin Cumhurbaşkanı ile bakanlarının kendisini arayarak taziye ve geçmiş olsun dilekleri ile desteklerini sunduklarını belirtti.

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'un dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, ülkesinin Türkiye'nin yanında olduğunu ifade ettiğini hatırlatan Büyükelçi Göktaş, bugün "ülkenin ikinci ismi sayılan" Millet Meclisi Başkanı Kocil ile Bakan Kriku'nun kendilerini ziyaret etmesinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye'ye desteğinden dolayı Cezayir'e teşekkürlerini sunan Büyükelçi Göktaş, Cezayir halkının da Türkiye'nin acısını paylaştığını anlattı.

Büyükelçilikte taziye ziyaretlerinin devam ettiğini söyleyen Mahinur Özdemir Göktaş, taziye defterinin iki gün açık olacağını ifade etti.